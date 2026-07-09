El Imdeco invertirá más de 108.000 euros en rehabilitar siete pistas multideportivas de uso libre

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha adjudicado por 108.537 euros, IVA incluido, el contrato para ejecutar las obras de rehabilitación de las pistas multideportivas de uso libre de gestión directa del organismo autónomo. La actuación se integra en el Plan Estratégico del Imdeco de Mejora de las Instalaciones Deportivas, una hoja de ruta con la que el Ayuntamiento pretende seguir modernizando y adecuando equipamientos deportivos repartidos por toda la ciudad.

La empresa adjudicataria será Construcciones Deportivas Rulsport S.L., al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa y añadir además una serie de mejoras relevantes en la ejecución del proyecto. Entre ellas figura una ampliación de la garantía de cinco años en materiales y ejecución, así como una reducción del plazo de obra en cuatro semanas, es decir, 28 días naturales, lo que permitirá adelantar la puesta en servicio de los espacios para el uso ciudadano.

Albás observa los trabajos realizados en una de las instalaciones. / CÓRDOBA

Siete espacios repartidos por la ciudad

El proyecto contempla la rehabilitación integral de los pavimentos existentes mediante la instalación de superficies de resina deportiva de nueva generación, adaptadas a las condiciones de cada pista. Con esta intervención, el Imdeco busca mejorar la seguridad, la funcionalidad y la calidad de estos espacios, además de favorecer una mayor diversidad de usos deportivos.

Las actuaciones se ejecutarán en siete instalaciones de la ciudad: el Espacio Multideportivo Parque de las Avenidas, en la calle Vicente Aleixandre; el Espacio Multideportivo El Granadal, en la calle Plata; el Espacio Multideportivo y pista BLC Vista Alegre, en la plaza Doctor Ruiz Maya; el Espacio Multideportivo y pista de fútbol sala Arroyo del Moro, en la calle Juan de Gortz; el Espacio Multideportivo El Naranjo, en la calle Díaz Huertas; el Espacio Multideportivo Parque Azahara, en la calle del Deporte; y el Espacio Multideportivo Acera del Río, en la calle Juan Pablo II.

La distribución de las obras por distintos barrios responde a la idea de reforzar el deporte de proximidad, dotando a la ciudad de instalaciones más modernas y mejor acondicionadas para la práctica al aire libre.

Cuatro meses de ejecución y sin prórrogas

En cuanto al calendario previsto, el contrato establece un plazo máximo de ejecución de cuatro meses. Las obras comenzarán una vez se firme el acta de comprobación del replanteo, un trámite que debe formalizarse en un plazo máximo de 15 días naturales desde la firma del contrato. Además, no se contemplan prórrogas, por lo que el objetivo es que la actuación se desarrolle en un marco temporal ajustado y permita la rápida reapertura de las pistas.

El procedimiento de contratación también ha dejado una incidencia significativa: dos licitadores quedaron excluidos al no haber realizado la visita obligatoria a las instalaciones, un requisito recogido en los pliegos y considerado esencial para formular correctamente las ofertas técnicas.

Una actuación ligada al deporte de barrio

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, subrayó la importancia de esta intervención dentro de la estrategia municipal de mejora de equipamientos deportivos. Según señaló, estas obras permitirán seguir modernizando unas instalaciones de cercanía que resultan fundamentales para fomentar la práctica deportiva en todos los barrios de Córdoba.

Albás también quiso poner el foco en el impacto directo que tendrá esta actuación sobre la ciudadanía. A su juicio, la rehabilitación permitirá ganar en seguridad, calidad y accesibilidad, ofreciendo espacios más adecuados para el deporte al aire libre y favoreciendo hábitos de vida más saludables.

Con esta adjudicación, el Imdeco refuerza su apuesta por unas instalaciones deportivas municipales más funcionales, modernas y útiles para el día a día de los vecinos, en una línea de trabajo que busca consolidar el deporte como herramienta de bienestar y convivencia en toda la ciudad.