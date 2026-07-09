Polideportivo
‘La Cantera’ premia a las promesas en ciernes en su gala anual de deporte base
Los deportistas Lucía Japón y Ernesto Torrico y los clubes Kimé, MonkeyRock, Ciudad de Córdoba, Toxar y ARS Palma del Río son algunos de los premiados en un acto que cuenta con una asistencia multitudinaria
El Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur recibió la undécima edición de la Gala ‘La Cantera’. A lo largo del acto fueron entregados doce galardones a los más destacados del deporte base de la provincia en la temporada 25-26.
En la presidencia del acto, el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, estuvo acompañado por la representante institucional de la Caja Rural del Sur en Córdoba, Dolores Moreno, el gerente del Instituto Municipal de Deportes, Sebastián del Rey, el diputado de Deportes, Antonio Martín, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba, Eduardo Lucena, y el parlamentario andaluz Esteban Morales. También estuvieron presentes la alcaldesa de Fuente Tójar, María Fermina Muñoz, el alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Adamuz, Manuel Rojas, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Palma del Río, Eduardo López, junto al resto de autoridades y patrocinadores asistentes al acto.
Los premiados
- Mejor club: Kimé (kárate).
- Mejor equipo femenino: Ciudad de Córdoba mini femenino (baloncesto).
- Mejor equipo masculino: ARS Palma del Río cadete masculino (balonmano).
- Mejor deportista femenina: Lucía Japón (Sierra Norte Villafranca de atletismo).
- Mejor deportista masculino: Ernesto Torrico (Navial de natación).
- Premio especial del jurado: Toxar alevín masculino (fútbol sala).
- Valores humanos: Avejoe (fútbol).
- Promoción del Deporte: MonkeyRock (escalada).
- Mejores entrenadores: Juan Manuel Flores y José Luque (Adecor de voleibol).
- Trayectoria: Javi Flores (Córdoba CF).
- Mejor iniciativa del deporte base: Torneo BabyCraks (baloncesto).
- Mejor empresa: Gestión y Calor.
Un suplemento especial de 16 páginas
El próximo sábado llegará a todos los puntos de venta de la provincia un suplemento de 16 páginas que resumirá esta gala y la temporada. En esas páginas podrá verse reflejada la ilusión de los jóvenes deportistas al verse premiados. Ellos y ellas son las caras más visibles de esas decenas de miles de jóvenes promesas que cada fin de semana llenan las instalaciones deportivas.
La temporada que está muy cerca de terminar no ha parado de dar gestas a todos los clubs que cada día hacen más grande al deporte cordobés. Los integrantes de estas entidades, sus deportistas y los padres de las jóvenes promesas son los que cada año trabajan en silencio para mejorar su nivel deportivo.
Esta temporada han destacado deportistas como la atleta villafranqueña Lucía Japón, campeona de España sub 16 de salto de altura y nuevo récord de Andalucía de su edad con una marca de 1,75. Además se ha proclamado campeona de Andalucía sub 23 con 13 años.
Los deportistas más destacados
El nadador Ernesto Torrico se proclamó campeón de España infantil de 100 braza y subcampeón en 200 braza. También brillaron deportistas medallistas en europeos o mundiales de categorías de formación como Pablo Sánchez (balonmano), Rubén Gómez (fútbol) e Irene del Rey (tiro al plato). El deporte sigue proporcionando gestas sin parar y por ello es justo que Diario CÓRDOBA las premie una vez al año.
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