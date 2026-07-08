De Tailandia a Polonia: los destinos más lejanos del fútbol cordobés en este mercado

El mercado futbolístico hierve en todos los niveles y los jugadores cordobeses también siguen moviéndose en busca del destino que mejor encaje con sus características. En algunos casos, esos nuevos caminos conducen a ligas lejanas, poco habituales para el foco del fútbol español, pero cada vez más atractivas para futbolistas que buscan continuidad, protagonismo o nuevos retos profesionales.

Uno de los movimientos que más llama la atención es el protagonizado por Sebas Moyano. El centrocampista de Villanueva del Duque ha dejado el Real Zaragoza de Segunda División para emprender una nueva aventura en el Buriram United, uno de los clubes más potentes del fútbol tailandés. Su llegada lo sitúa en una de las ligas emergentes del continente asiático, un campeonato que en los últimos años ha comenzado a atraer a un número creciente de futbolistas españoles.

Moyano conoce bien lo que significa crecer en el fútbol cordobés. Se formó en la cantera del Córdoba CF, club cuya camiseta defendió entre 2013 y 2019 en Segunda B y Segunda División, además de regresar en la segunda mitad de la temporada 2019-20, nuevamente en la categoría de bronce. Ahora abre una etapa completamente distinta en un escenario tan exótico como competitivo.

Sebas Moyano pone rumbo a una liga en expansión

El salto a Tailandia supone un giro importante en la carrera del villaduqueño, pero también encaja en una tendencia cada vez más visible. Asia se está convirtiendo en un mercado de creciente interés para jugadores españoles, tanto por el crecimiento económico de sus ligas como por el aumento del nivel competitivo de varios de sus clubes.

David Carmona, a Kazajistán

Muy lejos de casa jugará también David Carmona, defensa de Palma del Río que ha dejado atrás su etapa en el Bylis albanés para firmar por el Ulytau de Kazajistán. A sus 29 años, el futbolista cordobés sigue construyendo una carrera claramente internacional, marcada por la capacidad de adaptación a contextos muy distintos.

Carmona se formó en el Sevilla FC y en su trayectoria ya figuran experiencias en otros campeonatos como el griego, donde militó en el Asteras Trípoli. Su aterrizaje en Kazajistán amplía todavía más un recorrido que se ha desarrollado en buena parte fuera del fútbol español y que refleja una clara vocación viajera. Su actual contrato concluirá en diciembre del 2026.

David Carmona, en su presentación como jugador del Ulytau. / CÓRDOBA

David Carmona y Medrán consolidan su perfil internacional

Otro nombre plenamente asentado en el extranjero es el de Álvaro Medrán. El centrocampista de Dos Torres, de 31 años, continúa su carrera en el Al-Ettifaq de Arabia Saudí, una liga en la que ha encontrado estabilidad y continuidad. Su contrato finalizará al término de la próxima temporada, lo que mantiene abierta la incógnita sobre cuál será su siguiente paso, aunque por ahora sigue plenamente integrado en el fútbol saudí.

El caso de Medrán responde a un perfil diferente al de otros jugadores que todavía están abriendo camino fuera de España. En su caso, ya puede hablarse de una etapa consolidada en una competición que ha ganado enorme proyección internacional en los últimos años.

También ha echado raíces fuera del país Juan de Dios Rivas, central cordobés de 27 años que actualmente pertenece al Piast Gliwice de Polonia. El zaguero inició su formación entre el Séneca y el Málaga, antes de emprender su andadura profesional y establecerse igualmente en el mercado exterior.

No hay que olvidar al rambleño Antonio Casas, todo un símbolo del cordobesismo que ahora milita en el Venezia, un club con el que acaba de festejar el ascenso a la Serie A.

Córdoba sigue exportando talento

Los casos de Moyano, Carmona, Medrán, Casas y Juan de Dios Rivas reflejan una realidad cada vez más marcada: el fútbol cordobés también exporta talento a destinos poco convencionales, alejados de los escenarios tradicionales del jugador español. Ya no se trata solo de mirar a Segunda, Primera Federación o ligas próximas del continente europeo. El mapa se ha ampliado y los jugadores de la provincia aparecen cada vez con más frecuencia en Tailandia, Kazajistán, Arabia Saudí o Polonia. El fútbol cordobés sigue creciendo y expandiéndose. Esta vez, además, lo hace a miles de kilómetros de casa.