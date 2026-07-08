Fútbol | Campeonato de Europa
A un paso de la gloria: la España de Andrés Cuenca se clasifica para la final del Europeo sub 19
El central adamuceño volvió a ser titular en la sólida victoria del combinado nacional ante Croacia (3-0)
La selección española sub 19 ya está a un solo paso de conquistar su décimo Campeonato de Europa. El combinado dirigido por Paco Gallardo se impuso con autoridad a Croacia (3-0) en las semifinales disputadas en Gales y selló, por tercer año consecutivo, su presencia en la gran final del torneo. En el once inicial volvió a figurar el adamuceño Andrés Cuenca, que completó una actuación muy sólida en el eje de la defensa, mientras que Morante, futbolista que ha sonado en las últimas semanas como deseo casi imposible para el Córdoba CF, también dispuso de minutos y estuvo cerca de ver puerta.
España volvió a imponer su ley desde el pitido inicial. Dueña del balón y del ritmo del encuentro, la selección fue cercando la portería balcánica hasta encontrar premio en el minuto 12. Xavi Espart abrió el marcador con un disparo desde la frontal que, tras superar un bosque de piernas, terminó alojándose en la red para hacer justicia al claro dominio español.
La selección no da opción
El conjunto nacional no levantó el pie del acelerador tras el descanso. Con Andrés Cuenca mostrándose firme en defensa y aportando seguridad en la salida de balón, España continuó monopolizando la posesión y encontró el segundo tanto en el minuto 54. Thiago Pitarch firmó una asistencia de enorme calidad para dejar solo a Salinas, que no perdonó ante el guardameta croata y encarriló definitivamente la clasificación.
Croacia apenas encontró argumentos para inquietar a una Selección Española muy seria en todas sus líneas. Morante aportó frescura al ataque e incluso dispuso de una buena ocasión con un disparo que se marchó por encima del larguero. La sentencia definitiva llegó en el minuto 83 con un potente zurdazo de Ousmane Diallo que culminó una gran acción colectiva y puso el definitivo 3-0 en el marcador.
España mantiene así un torneo impecable. El conjunto de Paco Gallardo ha firmado un pleno de cuatro victorias, suma ya 17 goles a favor y continúa sin encajar ninguno, unas cifras que reflejan el extraordinario nivel de una generación que aspira a seguir haciendo historia. El próximo sábado, el combinado nacional buscará levantar su décimo título continental frente al vencedor de la otra semifinal entre Alemania y Ucrania, con Andrés Cuenca dispuesto a pelear por añadir un nuevo éxito internacional a su prometedora trayectoria.
FICHA TÉCNICA
España: Manu González; Jesús Fortea (Buba Sangare, m. 80), Mario Rivas, Andrés Cuenca (Anxo Rodríguez, m. 63), Jorge Salinas; Quim Junyent (C) (Dilan Zárate, m. 80), Xavi Espart, Thiago; Dani Yáñez (Sergio Esteban, m. 80), Hugo López y Morante (Ousmane Diallo, m. 63).
Banquillo: Javi Navarro (p. s.), Buba Sangare, Diego Aguado, Ousmane Diallo, Anxo Rodríguez, Dolan Zárate, Joselillo Gaitán, Sergio Esteban y Andrés Antañón.
Entrenador: Paco Gallardo.
Croacia: Maroje Kostopeč; Noa Mikić, Marko Zebić (C), Ljubo Puljić, Kristian Mandić; Lovro Chelfi (Marko Zrilić, m. 58), Matija Subotić (Roko Gabrić, m. 68), Patrice Čović, Tomas Baković (Karlo Šimić, m. 68); Anđelo Šutalo (Petar Zvonimir Kostelac, m. 83) y Tino Kusanović (Ivan Barić, m. 83).
Banquillo: Matej Grahovac (p. s.), Marko Zrilić, Karlo Šimić, Ivan Barić, Ivano Kolarik, Petar Zvonimir Kostelac, Roko Gabrić, Pavle Smiljanić y Dino Godec.
Entrenador: Siniša Oreščanin.
Goles: 1-0 (12') Xavi Espart. 2-0 (54') Jorge Salinas. 3-0 (83') Ousmane Diallo.
Árbitro principal: Bence Csonka (HUN). Tarjetas amarillas: Lovro Chelfi (m. 25), Ljubo Puljić (m. 42), Morante (m. 45), Patrice Čović (m. 48), Thiago Pitarch (m. 90).
Árbitros Asistentes: Balázs Szert (HUN) y Simon Kristensson (SWE).
Cuarto árbitro: Joakim Östling (SWE).
Incidencias: Central Park (Denbighshire). Semifinales del Europeo sub 19.
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