La octava edición del Alley Oop Academy convoca a jugadores de baloncesto de primer nivel

La octava edición de Alley Oop Academy ya ha comenzado, consolidado como una de las citas de referencia del verano para la mejora y formación de jóvenes jugadores de baloncesto. Un año más, el campus vuelve a celebrarse con un gran respaldo de participación, hasta el punto de haber agotado todas sus inscripciones antes de su inicio.

La actividad se desarrollará hasta el 10 de julio y volverá a apostar por un formato centrado en la tecnificación, el aprendizaje individualizado y la convivencia en torno al baloncesto, tres señas de identidad que han marcado el crecimiento de Alley Oop Academy desde sus primeras ediciones.

Los jugadores destacados

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la presencia, durante la semana, de varios jugadores vinculados al baloncesto profesional, que compartirán pista y experiencias con los participantes. Entre los nombres más destacados figuran Pablo Tamba, jugador del Baxi Manresa; Ismael Tamba, del Lucentum Alicante; Gonzalo Orozco, capitán del Coto Córdoba CB; y Manu Pérez, del San Pablo Burgos.

Pablo Tambia, en el Campus Alley Oop. / Manuel Murillo

Junto a ellos, la edición de este año contará también con otros jugadores como Rafa Santos, Joaquín García, Isma Corraliza, Roger Sanahuja y Gonzalo Fernández, configurando una plantilla de invitados de gran nivel que refuerza el atractivo de una propuesta ya plenamente asentada en el calendario estival.

La presencia de estos jugadores permitirá a los jóvenes participantes disfrutar de sesiones de trabajo, consejos técnicos y contacto directo con referentes que actualmente compiten en estructuras de máximo nivel, algo que aporta un valor añadido a una experiencia concebida no solo para mejorar en la pista, sino también para inspirar y motivar.

Una iniciativa de apoyo al deporte base

Desde la organización se ha vuelto a destacar la excelente acogida de una iniciativa que, edición tras edición, mantiene intacta su capacidad de convocatoria. El cartel de completo confirma el interés que despierta un campus que combina exigencia, cercanía y pasión por el baloncesto en un entorno diseñado para seguir haciendo crecer a los jugadores.

La octava edición de Alley Oop Academy vuelve así a poner a Córdoba en el foco del baloncesto de formación, con una semana marcada por el trabajo, el aprendizaje y la presencia de jugadores que representan un estímulo añadido para todos los asistentes.