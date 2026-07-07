Tyler Stephenson-Moore, tiro y puntos para el nuevo perímetro del Coto Córdoba

El Coto Córdoba CB sigue perfilando su plantilla para el exigente reto de la Primera FEB, de hecho acaba de sumar una nueva pieza a su proyecto con la incorporación del escolta estadounidense Tyler Stephenson-Moore, un jugador de 1,91 metros nacido en Jamaica, Nueva York, en 2001, que aterriza en el conjunto blanquiverde con la vitola de anotador fiable, amenaza exterior y perfil versátil para el juego de perímetro.

La llegada de Stephenson-Moore responde a una idea muy concreta de construcción de plantilla. El CCB incorpora a un jugador capaz de abrir el campo con su tiro, generar puntos con continuidad y ofrecer recursos ofensivos tanto en situaciones de estático como en transición. Su perfil encaja en el molde de escolta moderno: capacidad de anotación, lectura táctica, movilidad y compromiso atrás.

Tyler Stephenson-Moore, en un encuentro de su etapa universitaria. / CÓRDOBA

Una promesa neoyorquina

Formado en el prestigioso Long Island Lutheran High School, uno de los programas de instituto más reconocidos de Estados Unidos, Stephenson-Moore ya fue considerado en su etapa de formación como una de las promesas más interesantes del baloncesto neoyorquino. Aquella proyección encontró continuidad en la universidad, donde desarrolló una carrera muy sólida y ascendente.

Su etapa NCAA transcurrió íntegramente en Stony Brook University, donde compitió entre 2019 y 2024 y fue creciendo curso a curso hasta convertirse en una de las grandes referencias ofensivas de los Seawolves. Su mejor temporada llegó en el último año universitario, cuando firmó 16,6 puntos, 3,8 rebotes y 1,2 asistencias por partido, liderando además al equipo en anotación, triples convertidos, porcentaje desde el perímetro (43,5 %), tiros libres y minutos disputados.

Un especialista en castigar desde el triple

Ese rendimiento confirmó una de sus grandes señas de identidad: su capacidad para ser una amenaza constante desde el lanzamiento exterior. Stephenson-Moore no solo anota, sino que lo hace con eficiencia y capacidad para condicionar defensas rivales. Su facilidad para encontrar posiciones de tiro y castigar desde fuera le convierten en un jugador especialmente útil para equipos que buscan dinamismo y espacios en ataque.

Su último curso universitario tuvo además el premio de varios reconocimientos individuales. Fue incluido en el Segundo Quinteto Ideal de la Colonial Athletic Association (CAA) y recibió distinciones como el NABC All-District Second Team y el All-Met Third Team, reconocimientos que avalan su peso competitivo.

Durante sus cinco temporadas en Stony Brook disputó 140 partidos, convirtiéndose en el jugador con más encuentros de la historia del programa. Cerró su ciclo universitario con 1.359 puntos, instalado entre los máximos anotadores históricos de la universidad y también entre sus mejores especialistas en el tiro de tres.

Primer paso profesional en Europa

Tras completar su etapa universitaria, el nuevo jugador del Coto dio en la campaña 24-25 el salto al baloncesto profesional europeo con el Phoenix Hagen, de la ProA alemana, la segunda categoría del baloncesto germano. En esa primera experiencia internacional mantuvo los rasgos principales de su juego: amenaza perimetral, solidez en el tiro libre y una ética de trabajo que ha acompañado toda su trayectoria. Con este equipo alemán promedió 10,6 puntos por choque. Durante la campaña 25-26 no llegó a jugar al encontrarse recuperándose de una lesión de rodilla.

Más allá del foco ofensivo, el escolta estadounidense ofrece también cualidades que ensanchan su valor competitivo. Destaca por su inteligencia táctica, su capacidad para adaptarse a varias posiciones exteriores y una intensidad defensiva que le permite asumir responsabilidades en ambos lados de la pista. No es solo un tirador, sino un jugador con lectura del juego y compromiso colectivo.

El Coto Córdoba suma así una pieza que combina presente y margen de crecimiento, un escolta que quiere seguir consolidándose en el baloncesto europeo y que llega a Córdoba con la oportunidad de convertirse en un nombre importante dentro del nuevo proyecto blanquiverde.

La campaña de abonados arranca con fuerza

La actualidad del club no se detiene en la pista. El CCB ha comenzado con buen pulso su campaña de abonados para la temporada 2026-27. En las primeras 24 horas desde su apertura, la entidad ha sumado 250 abonados, una cifra que supone el mejor arranque de campaña desde la constitución del club.

La campaña se articula en distintas fases. Los abonados con pre-reserva podrán renovar su asiento hasta el 15 de julio. Las renovaciones sin pre-reserva se realizarán entre el 16 y el 22 de julio, mientras que las nuevas altas con pre-reserva estarán disponibles entre el 23 y el 31 de julio. La venta libre comenzará a partir del 1 de agosto.

Los aficionados podrán tramitar su abono tanto a través de la plataforma online habilitada en la web oficial del club como de forma presencial en la tienda física del CCB, que abrirá desde el 8 de julio con horario de miércoles a viernes de 18.00 a 21.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. El Coto Córdoba sigue así creciendo en dos direcciones paralelas: refuerza su plantilla con talento exterior y confirma también que el proyecto despierta cada vez más respaldo en la grada.