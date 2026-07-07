Mundial 2026
Messi escribe otra página inolvidable para que Argentina sobreviva ante Egipto
Los faraones se pusieron 0-2 y vieron como el VAR les anulaba otro tanto, pero la albiceleste le dio la vuelta al marcador
Lionel Messi obró otro milagro. Otra gesta para recordar. Una página indeleble en el libro de los Mundiales que evitó paradójicamente, una catástrofe antológica, un petardazo legendario. La victoria de Argentina sobre Egipto por 3-2 encierra un partidazo que pasará a los anales, inolvidable para generaciones.
El caso es que Argentina perdía por 0-2 en el minuto 78, entre otras razones porque Egipto había aprovechado dos ocasiones de oro para marcar y Messi había desperdiciado un penalti, desviado por el meta egipcio Mostafa Shobeir. El segundo en la actual edición, el cuarto en los Mundiales, lo que le eleva a encabezar esta fea lista de los futbolistas con penaltis fallados.
Acabó el partido llorando como nunca se le ha visto llorar. Y no fue por su yerro, o tal vez sí, sino por el vaivén emocional vivido durante 90 largos minutos, larguísimos, el Atlanta.
Pero en el minuto 79, Messi lanzó un centro preciso para que Cuti Romero cabeceara y acortara distancias. Y en el 83, Messi soltaba un trallazo que doblaba las poderosas manos de Shobeir, las mismas que le habían frustrado en la primera mitad y le había cargado con un sentimiento de culpa que no se sacó de encima hasta que marcó el gol, como lo demostró su apasionada celebración.
El partido hacía bajada para Argentina y, evitada la tragedia, la albiceleste trató de evitar la prórroga, entonces ya un mal menor. La eliminación, humillante por cómo discurría el duelo, les estaba esperando, pero el sentimiento de supervivencia se transformó en un contraataque que cuando empezaba el tiempo añadido. El único contraataque de Argentina en un partido en el que tuvo que asumir el mando. Se marchó corriendo Lautaro Martínez por la banda solo y centró al área: había un defensa egipcio y Enzo Fernández. Y Enzo, más bajito que su oponente, cabeceó a la red.
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Fuente: El Periódico
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