El Cordobasket se queda, por ahora, sin plaza en la Liga Femenina 2

El baloncesto cordobés no contará, al menos por ahora, con un equipo femenino en categoría nacional. El Cordobasket no ha logrado una plaza en la Liga Femenina 2, pese a haber formalizado su preinscripción ante la Federación Española de Baloncesto con la intención de acceder a la competición por vía administrativa.

La propia FEB ha hecho público el listado definitivo de los 28 equipos participantes en la categoría y entre ellos no figura ninguna entidad de la provincia de Córdoba. De hecho, el Xerez Club Deportivo aparece como el único representante andaluz en la nueva temporada, después de haber conseguido el ascenso en la fase disputada el pasado mes de mayo.

La noticia supone un paso atrás para las aspiraciones de crecimiento del proyecto cordobés, que había intentado aprovechar una posible vacante para dar el salto a la tercera categoría nacional del baloncesto femenino. Por el momento, ese escenario no se ha producido y la provincia seguirá sin presencia femenina en competiciones estatales.

Un derbi Cordobasket-Coto de la pasada temporada. / Víctor Castro

Un proyecto que venía creciendo

La falta de plaza en la Liga 2 no borra, sin embargo, la buena línea competitiva que había mostrado el equipo cordobés en la pasada temporada. El sénior femenino del Cordobasket militó en la N1 Nacional y logró clasificarse para las eliminatorias de ascenso, confirmando su papel como uno de los conjuntos más sólidos de la categoría.

La temporada del bloque cordobés dejó sensaciones muy positivas y una base de trabajo que invitaba al optimismo. El equipo había demostrado capacidad para competir, crecer y mirar hacia objetivos más altos, aunque el momento decisivo acabó torciendo sus aspiraciones deportivas.

La lesión de Marta Lopera

En ese punto resultó especialmente determinante la lesión de Marta Lopera, máxima anotadora del equipo y una de las grandes referencias del proyecto. Su ausencia pesó de forma clara en el primer cruce de ascenso, en el que el Cordobasket cayó frente al Málaga Basket, quedándose sin la posibilidad de alcanzar la categoría por la vía deportiva.

Aun así, el curso trajo un éxito. El trabajo del club también dejó muy buenos resultados en la base, donde el equipo júnior femenino consiguió la tercera plaza en el Campeonato de Andalucía de su categoría y alcanzó además la séptima posición en el Campeonato de España, un rendimiento que refuerza la idea de que la entidad sigue construyendo un proyecto con recorrido.

La vía administrativa no da resultado

Tras quedarse a las puertas del salto en la pista, el club intentó acceder a la categoría por la vía administrativa. Su presidente, Ángel Lopera, trató de encontrar una opción de entrada en la Liga Femenina 2, pero de momento ese camino tampoco ha dado resultado.

La ausencia del Cordobasket en el listado oficial de la FEB obliga ahora a redibujar el escenario inmediato. A día de hoy, la entidad deberá inscribirse de nuevo en la Primera Nacional, con el objetivo de seguir manteniendo un equipo sénior en una competición interprovincial y de continuar alimentando un proyecto que no renuncia a seguir creciendo.

En esa misma categoría también estará presente el Coto Córdoba, que afrontará la nueva temporada con Eduardo Pérez en el banquillo, lo que deja al baloncesto femenino cordobés con dos proyectos relevantes en el ámbito autonómico, pero sin salto todavía al mapa estatal.

Córdoba sigue sin representación nacional femenina

La no entrada del Cordobasket en Liga Femenina 2 prolonga una carencia que pesa sobre el baloncesto provincial. Córdoba continúa sin contar con un equipo femenino en categoría nacional, una realidad que contrasta con el crecimiento que sí han experimentado otros proyectos deportivos de la ciudad en los últimos años.

El intento del Cordobasket no ha tenido premio esta vez, pero sí deja una certeza: existe una estructura con ambición, con base competitiva y con margen para seguir insistiendo en el futuro. De momento, el salto tendrá que esperar.