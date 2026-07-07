Del Cádiz al Granada: dos históricos andaluces cambian de manos y abren una nueva etapa

El fútbol andaluz vive un verano de importantes movimientos lejos del terreno de juego. Dos de sus clubes históricos, el Cádiz CF y el Granada CF, han iniciado un profundo proceso de transformación institucional con cambios en su propiedad y en sus órganos de dirección. Ambos comparten, además, una misma realidad deportiva: competirán esta temporada en LaLiga Hypermotion, la Segunda División del fútbol español, donde volverán a medirse al Córdoba CF, una categoría que se presenta como una de las más exigentes de los últimos años.

Aunque las operaciones se han desarrollado de forma diferente, tanto Cádiz como Granada buscan abrir una nueva etapa con el respaldo de inversores internacionales que aspiran a impulsar el crecimiento económico y deportivo de dos entidades con un importante arraigo social y un claro objetivo común: regresar a Primera División.

El Cádiz inicia una nueva etapa

En el Nuevo Mirandilla se ha puesto punto y final a una etapa que ha marcado la historia reciente del club. La dimisión de Manuel Vizcaíno, tras más de una década al frente de la entidad, abre la puerta a una nueva dirección encabezada por el empresario mexicano Christian Septien, que asume la presidencia del Cádiz CF.

Septien ya formaba parte del entramado accionarial del club y cuenta con experiencia en sectores como los mercados financieros, la publicidad, el entretenimiento y los medios de comunicación. Ahora afronta su primer gran reto al frente de una entidad deportiva con el propósito de consolidar el proyecto cadista.

El nuevo presidente ha fijado tres líneas de actuación para esta nueva etapa. La primera pasa por reforzar la estructura deportiva, apostando por profesionales con conocimiento de la casa y una planificación sólida. La segunda se centra en la construcción de una plantilla competitiva que recupere la identidad del equipo sobre el césped. La tercera busca estrechar la relación entre el club y la afición mediante una gestión más cercana y una comunicación más transparente.

El relevo en la presidencia coincide además con una circunstancia curiosa. El delantero Derek Septien, incorporado por el Cádiz durante el pasado mercado invernal, es hijo del nuevo máximo dirigente. El atacante no pudo debutar la pasada temporada tras sufrir una grave lesión pocas semanas después de su llegada, por lo que padre e hijo afrontan ahora una nueva etapa dentro del club, cada uno desde un ámbito diferente.

Encuentro del Córdoba CF contra Cádiz en El Arcángel la pasada temporada. / Manuel Murillo

El Granada cambia de propietario

La transformación en el Granada CF tiene un alcance distinto. En este caso no se trata únicamente de un relevo en la presidencia, sino del cambio del accionista mayoritario de la entidad.

Después de una década bajo el control del grupo chino DDMC, el club nazarí inicia una nueva etapa con la llegada del empresario estadounidense Michael Schwimer, fundador de la compañía Big League Advantage (BLA) y exjugador profesional de béisbol.

Aunque la operación aún debe completar los últimos trámites administrativos para hacerse oficial, el propio Schwimer ha dejado claro públicamente a través de sus redes sociales que es el propietario mayoritario del Granada. De hecho, llegó a identificarse en sus perfiles públicos como presidente del club antes de corregir esa denominación y definirse como máximo accionista.

Su papel no será el de gestionar el día a día desde los despachos de Los Cármenes, sino el de liderar el proyecto empresarial mientras la gestión deportiva e institucional continúa desarrollándose desde España.

Con este movimiento concluye una etapa de diez años marcada por luces y sombras para el conjunto rojiblanco, que durante este periodo alternó ascensos, descensos e incluso una histórica participación en competición europea.

Dos operaciones diferentes, un mismo objetivo

Aunque el resultado es parecido, el camino recorrido por ambos clubes ha sido diferente.

En el Cádiz el cambio se produce principalmente en la presidencia, con un empresario que ya mantenía vínculos con el accionariado y que asume ahora el liderazgo institucional.

En el Granada, en cambio, este giro afecta directamente a la propiedad del club, que pasa de estar controlado por un grupo inversor chino a hacerlo por un empresario estadounidense.

En ambos casos, sin embargo, la intención es reforzar la estructura económica de las entidades, profesionalizar aún más su gestión y construir proyectos capaces de devolver a ambos equipos a la máxima categoría del fútbol español.

Rivales del Córdoba CF en una Segunda cada vez más exigente

Estos movimientos llegan en un momento especialmente competitivo para LaLiga Hypermotion. Cádiz y Granada compartirán categoría con el Córdoba CF en una temporada en la que el ascenso volverá a presentar una enorme dificultad debido al potencial de muchos de los equipos participantes.

Para el conjunto blanquiverde, ambos clubes representan dos rivales de enorme tradición dentro del fútbol andaluz. Tanto el cuadro gaditano como el equipo nazarí cuentan con experiencia reciente en Primera División, estadios consolidados, importantes masas sociales y proyectos deportivos diseñados para pelear por regresar a la élite.

La llegada de nuevos propietarios añade un factor más a esa lucha. Aunque la inversión económica no garantiza el éxito, sí puede proporcionar una mayor capacidad para reforzar las plantillas, mejorar las estructuras deportivas y afrontar proyectos a medio plazo con mayor estabilidad.

Inversión extranjera

Los casos del Cádiz y del Granada no son excepcionales. En los últimos años, el fútbol español se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para empresarios y grupos inversores internacionales.

Los ingresos por derechos audiovisuales, la proyección internacional de LaLiga y el potencial de crecimiento de muchos clubes hacen que el mercado español continúe despertando interés fuera de nuestras fronteras. La entrada de capital extranjero se ha convertido en una tendencia que también ha alcanzado a dos de los históricos del fútbol andaluz.

Ahora será el tiempo quien determine si estos cambios cumplen las expectativas. Por delante queda el desafío más importante: transformar los nuevos proyectos empresariales en éxitos deportivos. Mientras tanto, Cádiz y Granada inician una nueva etapa con la vista puesta en el mismo objetivo que comparte buena parte de la categoría, incluido el Córdoba CF: regresar cuanto antes a Primera División.