Alba Cerrato impulsa a España hacia otra final europea sub-19

La selección española sub-19 femenina de fútbol ya está de nuevo a las puertas de la gloria continental. La vigente campeona de Europa disputará este viernes a las 18.00 horas la gran final del torneo que se celebra en Bosnia y Herzegovina, con el objetivo de revalidar el título. Su rival saldrá del ganador del duelo entre Alemania y Austria. Y en ese camino hacia una nueva corona ha vuelto a aparecer con fuerza el nombre de la cordobesa Alba Cerrato, protagonista una vez más en el triunfo de España ante Suecia.

La atacante del Sevilla FC firmó el primer gol del encuentro y confirmó su gran momento en el campeonato, en el que ya acumula tres tantos en tres partidos. Su rendimiento está siendo una de las grandes noticias del combinado nacional en una competición en la que España ha vuelto a mostrar jerarquía, talento y pegada en los momentos decisivos.

Alba Cerrato abre el marcador

El partido no pudo comenzar mejor para el equipo español. Apenas se habían disputado tres minutos cuando Rosalía Domínguez filtró un balón para Alba Cerrato, que no desaprovechó la ocasión y, desde la frontal del área, colocó el esférico en la escuadra derecha de la portería sueca. Un gol de enorme calidad para abrir el marcador y encarrilar desde muy pronto el duelo.

Ese tanto reforzó el dominio de una selección española que mantuvo la iniciativa durante gran parte del choque, controlando el juego y buscando con insistencia el segundo gol que le diera todavía más tranquilidad en el camino hacia la final.

Alba Cerrato, segunda izquierda de pie. / UEFA

Rosalía Domínguez lidera la sentencia

La resistencia sueca terminó de quebrarse ya en la segunda mitad. En el minuto 60, Rosalía Domínguez volvió a erigirse en protagonista, esta vez con una acción individual de enorme nivel. La jugadora encontró espacio ante la defensa rival, se perfiló en la frontal y firmó un disparo con la derecha a la escuadra para establecer el 2-0 y acercar aún más a España al partido definitivo.

Solo cuatro minutos después, Rosalía volvió a dejar su sello, esta vez en forma de asistencia. La futbolista del FC Barcelona puso un centro al corazón del área que Ainoa Gómez envió al fondo de la red de cabeza para firmar el 3-0 y sentenciar de forma definitiva la semifinal.

Con el pitido final, España certificó su presencia en una nueva final del Europeo sub-19, reafirmando su condición de gran potencia del fútbol femenino de formación en el continente.

Alba Cerrato, decisiva en el momento clave

Dentro del excelente funcionamiento colectivo, la figura de Alba Cerrato vuelve a sobresalir con fuerza. La delantera cordobesa no solo está viendo portería con regularidad, sino que está apareciendo en momentos de máxima importancia para su selección. Su capacidad para atacar la frontal, definir con calidad y sostener amenaza ofensiva la convierten en una de las jugadoras más destacadas del torneo.

España se enfrentará ahora en la final a Alemania o Austria, con la posibilidad de volver a levantar el trofeo y de confirmar su dominio en la categoría. Y Córdoba seguirá muy pendiente de Alba Cerrato, que está firmando un campeonato de altísimo nivel.