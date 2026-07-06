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La victoria de España ante Portugal: calor y pasión en las calles y los bares de Córdoba

Miles de aficionados siguen con emoción la victoria de España sobre Portugal en los octavos de final del Mundial. El tanto de Mikel Merino se celebró como se merece en todos los rincones del casco urbano. Festejar un gol como el que marcó Iniesta en el 2010, es ahora el gran sueño

El ambiente del España-Portugal en Córdoba, en imágenes

El ambiente del España-Portugal en Córdoba, en imágenes

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El ambiente del España-Portugal en Córdoba, en imágenes / Manuel Murillo / COR

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Córdoba vivió con pasión, en las calles y en los bares de la ciudad, la victoria de España en los octavos de final del Mundial. Por 1-0 venció el equipo nacional a Portugal en el partido que le dio el billete a los cuartos por el título. Muchos cordobeses siguieron juntos el partido de España ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El calor y la hora no impidió que la ciudad se volcará en el seguimiento a los jugadores que entrena Luis de la Fuente. Las ocasiones perdidas en los primeros minutos del partido los lamentaron un grupo de amigos en un bar del centro. Todos seguían también las evoluciones de Cristiano, una leyenda que con 41 años es todavía capaz de jugar ante los mejores en el Mundial de su deporte.

Las pausas de hidratación, un clásico ya de estas citas, las aprovecharon también los cordobeses para pedirse una cerveza o un refresco, según los casos y los hábitos de cada uno. Había que refrescarse para seguir animando a España. Los minutos pasaban y el gol no llegaba. Sin embargo, los ánimos de los cordobeses no decaían.

Un grupo de aficionados celebran una jugada de España.

Un grupo de aficionados celebran una jugada de España. / Manuel Murillo

El celebrado gol de Mikel Merino

El tanto de la victoria acabó llegando en el 91, ya en el descuento. Mikel Merino acabó de darle el triunfo a España, para desatar la euforia en las calles de Córdoba. Aquel que no estuviera viendo el partido se enteró rápido, pues en todos los bloques se oyó la celebración.

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España ya está en los cuartos, un poco más cerca de repetir aquel título del 2010. Córdoba sueña ya con celebrar un tanto como aquel histórico tanto de Iniesta

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