Titi del Rey renueva en el Córdoba Futsal y deja casi cerrada la nómina de alas

El Córdoba Futsal ya tiene prácticamente perfilada su plantilla para la temporada 2026-27. La última pieza en quedar definida ha sido la continuidad de Titi del Rey, que seguirá vistiendo la camiseta blanquiverde tras ampliar su vínculo por una campaña más. Con este acuerdo, el ala argentino mantendrá su contrato hasta el 30 de junio de 2027.

La renovación de Del Rey supone un movimiento importante dentro de la estructura del equipo, no solo por lo que representa el jugador en la rotación, sino también porque termina de consolidar una de las demarcaciones más pobladas del nuevo proyecto. El futbolista afrontará así su tercera temporada en las filas cordobesas, confirmando la confianza del club en un perfil que ya conoce a la perfección el contexto competitivo de la entidad.

El Córdoba Futsal encarará la próxima campaña con David Fernández al frente del banquillo, en el inicio de una nueva etapa para un equipo que en septiembre disputará su octava temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol sala nacional. En ese marco, la continuidad de Titi del Rey contribuye a reforzar la estabilidad de una plantilla que ya presenta una base muy definida.

Titi del Rey, segundo izquierda, en la celebración de un gol. / Chencho Martínez

El puesto de ala, más que cubierto

Con esta renovación, el club considera más que cubierta la posición de ala, una zona del equipo en la que dispone de hasta ocho futbolistas con capacidad para competir en esa función. La abundancia de efectivos en esa demarcación permite al cuerpo técnico disponer de amplitud de recursos, variantes tácticas y margen para adaptarse a diferentes contextos de partido.

Precisamente por eso, la principal necesidad del Córdoba Futsal pasa ahora por otra posición mucho más concreta. La prioridad del mercado se centra en la llegada de un pívot, una figura que aparece como el gran hueco pendiente por cubrir en la plantilla. Esa incorporación permitiría equilibrar mejor la estructura del grupo y dotar al equipo de una referencia más específica en el juego ofensivo.

El club sigue, por tanto, avanzando en la confección del vestuario con la sensación de tener ya muy encarrilado el bloque del próximo curso. La renovación de Titi del Rey refuerza una línea exterior sobradamente cubierta y deja al Córdoba Futsal a la espera de ultimar las piezas definitivas para completar su nuevo proyecto.

El estado de la plantilla

Por el momento, el Córdoba Futsal cuenta con catorce jugadores confirmados de cara a la próxima temporada. A día de hoy, el Córdoba Futsal mantiene a diez con contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de futbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, los cierres Andrei y Hugo y los alas Enzo Báez, Murilo , Zequi, Titi del Rey y Javi Aranda. Además, ha fichado al cierre madrileño Alvarito (exMálaga Ciudad Redonda), a los alas zurdos Ivi (exAlzira) y Faly (cedido por el Valdepeñas), al ala diestro Pablo Ordóñez (ex Málaga Ciudad Redonda) y al pívot Miguel Ángel Palacio (exElPozo Murcia B).

Las bajas en la plantilla son los cierres Pablo del Moral y Nacho Gómez, los alas Arnaldo Báez y Carlos Gómez y los pívots Nacho Parreño y Tomás Pescio. El entrenador granadino David Fernández ha subido desde el filial para ocupar el banquillo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.