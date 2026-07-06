La jueza dicta orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión para los Al-Thani

El Ministerio Fiscal y la Audiencia Provincial lo habían solicitado y el movimiento definitivo ya ha llegado. El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha dictado definitivamente una orden de busca y captura a nivel europeo, así como el consecuente ingreso en la cárcel, del jeque Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga CF, y de sus hijos Nayef, Naser y Rakan debido a la causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

Es un capítulo más del eterno litigio que mantiene en vilo el futuro del Málaga como club de fútbol. El paso es firme por parte de la magistrada María de los Ángeles Ruiz González, que lo pide para poner fin lo antes posible al continuo paradero desconocido en el que se encuentran: "De las penas interesadas por las acusaciones, hacen pensar que tratarán de eludir la acción de la justicia, como hasta el momento han intentado hacer, no teniendo designado, pese al tiempo que lleva tramitándose la causa, letrado ni procurador", señala el auto.

Al-Thani sigue siendo el accionista mayoritario del Málaga CF. / Gregorio Torres

Paradero desconocido

La sentencia de la jueza es muy firme ante la inacción para colaborar con la justicia y su inoperancia a nivel de comunicación por los correos electrónicos facilitados por ellos mismos para comunicaciones, y no parecen residir en los domicilios que tres de ellos facilitaron en Doha (Qatar), pues desde que se facilitó sus domicilios se les han localizado por la policía en territorio alemán (Múnich)".

Y continúa: "Una vez tuvieron constancia de que eran buscados por la justicia española, y en Italia, donde no se facilitó domicilio para notificación, lo que evidencia el carácter itinerante por distintos países en sus movimientos, lo que dificulta aún más su localización para practicar las diligencias procesales necesarias". Con la solicitud de la Audiencia Provincial, la busca y captura ya era muy seria.

El único objetivo es garantizar la continuidad del proceso judicial para que el eterno litigio pueda llegar a su fin. Sin embargo, ni el jeque Al-Thani ni sus tres hijos han confirmado la comunicación. Al menos, cabe el recurso, pero no frenará la medida de busca y captura a nivel europea, así como el ingreso en prisión.

Orden de busca y captura

A partir de ahí, la teoría es simple y la práctica se complica como es fácil aventurar. Esa orden de busca y captura se emite y solo se podría ejecutar en 29 países pertenecientes al espacio Schengen y en aquellos con los que España mantenga un acuerdo de extradición.

La jueza ha solicitado la orden para garantizar el desarrollo judicial. / Arciniega

Para que la gente se pueda hacer una idea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia. Por ejemplo, los hijos sí que están en paradero europeo, por lo que su sede tendría que cambiar si no quieren exponerse a venir a Málaga.

Cooperación internacional

Y no, Emiratos Árabes Unidos y Catar son algunos de los territorios con los que España no tiene acuerdo de extradición. Es decir, esa Orden Europea de Detención quedaría simplemente en el aire, en la misma situación en la que ahora está la familia Al-Thani plácidamente sin responder ante la justicia malagueña.

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Aunque no se va a quedar la petición en el espacio Schengen. También va a entrar en la Oficina SIRENE y en Interpol para que la detención de los cataríes pueda ser una realidad en cualquier país, así como el Ministerio de Justicia y al Centro Nacional de Cooperación Internacional policial (CENCI). Igualmente, la petición pasa por el caso de que si son detenidos fuera de la Unión Europea, se solicite la detención preventiva para extraditarlos a España.

Fuente: La Opinión de Málaga