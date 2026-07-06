La revelación suiza que enamora a los grandes clubes europeos: esta es la historia de Johan Manzambi

El Mundial es un escaparate que los mejores clubes del mundo no dejan de observar. En medio de las estrellas internacionales como Leo Messi o Kylian Mbappé, que suelen acaparar todas las miradas, aparecen protagonistas inesperados que buscan su salto definitivo a la élite mundial. El jugador suizo Johan Manzambi (Ginebra, 2005) es uno de ellos y tiene como objetivo llevar a su país a los cuartos de final. Para hacerlo, Suiza tendrá que vencer a Colombia (este martes, a las 22:00 h).

El centrocampista del Friburgo, de solo 20 años, viene de terminar su primera campaña como jugador clave dentro del fútbol profesional. Manzambi disputó 47 partidos y consiguió llegar a la final de la Europa League con el club alemán -perdiendo ante el Aston Villa-, siendo el mejor jugador joven del torneo.

De suplente a pieza clave de Suiza

En esta Copa del Mundo, Johan Manzambi solo ha necesitado dos partidos para hacerse con un puesto en el once titular del combinado suizo. El punto de inflexión fue ante Bosnia y Herzegovina, un partido que estaba trabado hasta el minuto 70, cuando la entrada en el campo de Manzambi lo cambió todo. Un doblete fue su contribución para terminar aplastando al conjunto balcánico por 4 a 1.

En el tercer partido de la fase de grupos, el primero de Manzambi como titular, contribuyó con un gol y una asistencia en los dos goles que los helvéticos necesitaron para superar a Canadá. En los dieciseisavos de final contra Argelia, el joven mediocentro se encargó de asistir a Embolo para abrir el marcador y avanzar a octavos.

El jugador completo que muchos clubes desean

El jugador de tan solo 20 años ya es uno de los más codiciados por varios clubes de la Premier League como el Newcastle, el Manchester United, el Arsenal o el nuevo Chelsea de Xabi Alonso. Otros clubes interesados son el PSG y el Bayern de Múnich, según diversos medios alemanes. Su precio de mercado es de 50 millones de euros y sigue en alza.

Johan Manzambi es un jugador 'box to box' por excelencia, un mediocentro completo capaz de marcar la diferencia tanto en defensa como en ataque. El nuevo 'crack' suizo también puede jugar en todas las posiciones ofensivas y su desborde ha sido clave para desencallar los partidos de los helvéticos. Hábil en el uno contra uno, veloz, capacidad goleadora y solidez defensiva son algunas de las características que figuran en la larga lista de cualidades de Manzambi.

La historia de Johan Manzambi

Los padres de Manzambi emigraron a Suiza desde África. Su padre huyó del Congo para escapar de la guerra. Mientras que su madre, de origen angoleño, buscó refugio ante la persecución política que sufría la región. En Ginebra nació su hijo, donde el fútbol fue fundamental en la infancia de Manzambi. Curiosamente, de niño quería ser portero, cuando jugaba con su padre y su hermano, prefería colocarse bajo palos.

Sus familiares, viendo la calidad del joven Johan con el balón en los pies, no dudaron en convencerlo para que jugase como jugador de campo. Con solo cuatro años, se inscribió en el club local Servette de Ginebra y, a los 17, se incorporó a las categorías inferiores del Friburgo. Su buen rendimiento en el filial del club alemán llamó la atención de Julian Schuster, entrenador del primer equipo, y lo hizo debutar en septiembre del 2024.

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Dos temporadas después, Manzambi es una de las estrellas del Friburgo y de la selección suiza. Su gran papel en la pasada temporada y la brillante actuación que está firmando en este Mundial postulan al joven mediocampista como uno de los más deseados por los grandes clubes europeos.