Haaland se carga a Brasil, Neymar dice "se acabó" y Bellingham brilla en el Azteca: esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

La segunda jornada de los octavos de final del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026 nos trajo una de las sorpresas del torneo. En esta madrugada del domingo a lunes, Noruega, liderada por el cyborg Haaland, eliminó a la Brasil de Neymar y Vinicius del Mundial y se enfrentará a Inglaterra, que echó a México en el Azteca tras un partido de infarto.

Brasil 1 - 2 Noruega

Golpe durísimo para la pentacampeona del mundo Brasil. Pero, cuando Haaland está en forma, es imparable. El conjunto de Carlo Ancelotti, pese a dominar, no culminó sus ocasiones y el delantero del Manchester City golpeó hasta en dos ocasiones para provocar un terremoto nacional en el país sudamericano.

En la primera parte, Bruno Guimarães falló un penalti que hubiera podido adelantar al equipo. En el tramo final, Haaland, abrió el marcador de cabeza en el minuto 79 y sentenció poco después con un potente disparo desde fuera del área. Neymar recortó distancias de penalti en el tiempo añadido, pero el 2-1 ya era irreversible. Noruega firmó así una de las mayores sorpresas del Mundial, alcanzó por primera vez los cuartos de final y eliminó a Brasil antes de esa ronda por primera vez desde 1990.

Haaland sigue en la lucha por el pichichi

Haaland, además con el doblete, alcanzó los siete goles en el torneo e igualó a Kylian Mbappé y Lionel Messi como máximo artillero de la competición.

México 2 - 3 Inglaterra

En el otro partido de la noche, Bellingham se echó al equipo a la espalda y, con el tercer doblete más rápido de la historia de los mundiales, encarriló la victoria inglesa. Tuvo que sufrir mucho el equipo de Tuchel, con 10 jugadores durante gran parte de la segunda mitad, y terminó despejando como pudo el asedio mexicano que lo intentó de todas maneras.

Anthony Gordon se llevó gran parte de los elogios al ser de los más activos de la línea atacante inglesa. El jugador del Barça provocó el penalti definitivo que acabaría transformando el que nunca falla desde los once metros, Harry Kane.

Neymar se retira de Brasil

Tras el partido en Nueva Jersey, el '10' de Brasil se echó a llorar. Era su último Mundial, marcó gol de penalti, pero no pudo hacer más para su equipo.

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"Lo intenté. Empecé aquí, en el estadio Metlife, y terminé aquí. Se acabó", dando por cerrada su etapa en la selección de Brasil.

Fuente: Sport