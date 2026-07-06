Cristiano se cruza en el camino de España en su 'último baile'

España suma 35 partidos consecutivos sin perder. No ha encajado un gol en lo que va de Mundial y Unai Simón ha batido el récord de imbatibilidad de los Mundiales acumulando 519 minutos. Luis de la Fuente parece haber dado con su once titular, en el que Baena se ha hecho con la plaza que debía ocupar Nico Williams, aún recuperándose de su lesión muscular, mientras Olmo entra por Fabián y en el lateral derecho Pedro Porro se ha asentado después de su gran actuación ante Suiza. Lamine Yamal es la referencia en ataque, aunque el jugador más desequilibrante sigue siendo Mikel Oyarzabal, que suma cuatro goles y una asistencia en los cuatro partidos del torneo. Portugal, por su parte, ofrece dudas tras ser segundo de grupo, pese a mantenerse invicto en el torneo y solo haber encajado dos goles en cuatro partidos. Sin embargo, llama la atención su falta de fluidez en ataque, con empates a (1-1) ante la República Democrática del Congo y (0-0) con Colombia, además de ganar agónicamente a Croacia con un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 94.

Cristiano condiciona todo

La gran controversia en las filas lusas es la titularidad de Cristiano Ronaldo, de la que el seleccionador, el español Roberto Martínez, deslizó que está acordada desde su desembarco en el banquillo portugués. El de Madeira ha anotado tres de los ocho goles de Portugal, uno de penalti, y es el único jugador de la historia de los Mundiales que ha marcado en seis ediciones. Sin embargo, está jugando de delantero centro, demarcación inusual en él porque siempre ha jugado llegando desde atrás. Estar arriba esperando el balón se le indigesta a él y a sus compañeros, que cuando llegan al área se ven condicionados a buscarle en ataque.

Los vigentes campeones de la Nations League, cuya final ganaron hace año en Alemania a España, siguen teniendo entre sus fortalezas su calidad técnica, la profundidad de laterales (Cancelo y Nuno Mendes) o la riqueza de su banquillo, del que salen jugadores como Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Conceiçao o Joao Félix. En el debe aparece su dependencia de dos jugadores que no han llegado frescos al Mundial, Vitinha y Bruno Fernández, y la vulnerabilidad defensiva, donde su portero Diogo Costa está salvando al equipo con actuaciones muy destacadas. Portugal ha marcado cinco de sus ocho goles en la segunda mitad, y los dos últimos (ante Croacia) llegaron en los últimos veinte minutos. Es un equipo que crece con el paso de los minutos y la aportación de su banquillo. En el balance histórico de enfrentamientos España domina (17 victorias por 6 de Portugal y 18 empates). Siendo en la Copa del Mundo el bagaje aún más favorable a los españoles: seis enfrentamientos, cuatro victorias españolas y dos empates, sin triunfo portugués.

Respeto mutuo

El respeto es máximo entre dos equipos que se conocen al detalle. Cristiano Ronaldo no dudó, tras la victoria ante Croacia, en calificar a España "como una candidata a ganar el Mundial". Y su seleccionador, Roberto Martínez, señaló que "nos conocemos muy bien. En un Mundial es muy diferente jugar ante un rival europeo al que conoces que enfrentarte al de otro continente. Respetamos mucho la calidad de España y creo que va a ser un partido fantástico. Será un duelo entre dos equipos que quieren el balón y querrán salir rápido para crear ocasiones. Será un gran encuentro". Además, Nuno Mendes, que se verá las caras con Lamine, ha respondido a los elogios del azulgrana confesando que "me gusta jugar contra él. Es joven, tiene mucha calidad y puede marcar la diferencia. Será un duelo difícil contra un equipo que sabe jugar al fútbol, sabe tener el balón, por lo que el juego colectivo será mucho más importante. Si conseguimos evitar que el balón llegue a Lamine, será un buen comienzo".

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Desde el lado español, Unai Simón apuntaba que "en la final de la Nations en Alemania no tuvimos un juego fluido porque su presión fue intensa. No estuvimos acertados. Pero ahora creo que estamos haciendo buen trabajo y debemos aguantar la portería a cero. El partido será muy parecido a aquel". Y sobre la posibilidad de que sea el último ‘baile’ de Cristiano comentó: "El Cristiano de ahora no es el de hace seis o siete años, en el Madrid o en ese prime, pero hay que tratar de que esté lo más lejos del área posible. En la final de la Nations, cazó un balón en el área y lo metió. Tiene una ansia goleadora envidiable y a todos nos gustaría tenerle en nuestro equipo. Por eso debemos tener la pelota y que se acerque poco a nuestra área".