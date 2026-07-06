El Coto Córdoba lanza su campaña de abonados para una temporada histórica en Primera FEB

El Coto Córdoba CB ya tiene fecha para una de las citas más esperadas del verano. La entidad blanquiverde pondrá en marcha este lunes 6 de julio su campaña de abonados para la temporada 2026-27, una llamada a la afición diseñada para seguir creciendo de la mano de su gente en un curso que será histórico por el estreno del equipo en la Primera FEB.

La nueva campaña nace con el objetivo de reforzar el vínculo entre el club y su masa social en un momento clave para la entidad, que afrontará una temporada de máxima exigencia deportiva. Para ello, el Coto Córdoba ha preparado un plan con varias novedades orientadas a mejorar la experiencia del abonado y a premiar la fidelidad de quienes acompañen al equipo en esta nueva aventura.

El abono de la temporada 2026-27 incluirá el acceso a todos los partidos de liga regular que el conjunto cordobés dispute como local. Entre los beneficios más destacados aparece la posibilidad de elegir asiento en el momento de formalizar el abono y conservarlo durante toda la campaña, una medida que permitirá a los aficionados disfrutar de una experiencia más personalizada en Vista Alegre.

El Coto Córdoba celebra el ascenso a la Primera FEB. / Chencho Martínez

Financiación a plazos

Otra de las novedades importantes será la posibilidad de financiar el abono a plazos, además de la implantación del carnet digital, que permitirá llevarlo cómodamente en el teléfono móvil. El club ofrecerá también la opción de adquirirlo en formato físico para quienes prefieran mantener el soporte tradicional.

La campaña incluirá además una batería de ventajas económicas que el club dará a conocer con más detalle a partir del propio lunes. La idea del Coto Córdoba pasa por seguir apostando por la fidelidad de sus abonados y por el ambiente familiar que se ha consolidado como una de las señas de identidad del proyecto. En esa línea, todos los aficionados que renueven su carnet contarán con un descuento sobre el precio base fijado para las nuevas altas, mientras que también se aplicarán descuentos progresivos para miembros de una misma unidad familiar.

La adquisición de los abonos podrá realizarse tanto en la tienda física del club como a través de la plataforma habilitada en la página web oficial. En el caso del punto de venta presencial, abrirá a partir del 8 de julio y tendrá horario de miércoles a viernes, de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Los plazos de la campaña de abonados

El proceso se desarrollará en distintas fases. Los abonados con prereserva podrán renovar su asiento entre el 6 y el 15 de julio. Las renovaciones sin prereserva se llevarán a cabo del 16 al 22 de julio, mientras que las altas para nuevos abonados con prereserva estarán disponibles entre el 23 y el 31 de julio. Finalmente, la venta libre de abonos comenzará a partir del 1 de agosto.

Como incentivo añadido, la campaña llegará acompañada de un detalle especial para todos los aficionados. El club ha anunciado que cualquier persona que adquiera alguna modalidad de abono recibirá gratuitamente una taza personalizada del CCB diseñada para esta temporada.

El Coto Córdoba inicia así una campaña clave para medir el pulso social del club en un momento de crecimiento deportivo e institucional. La Primera FEB ya está en el horizonte y la entidad quiere recorrer ese camino con Vista Alegre empujando desde el primer día.