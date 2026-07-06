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SELECCIÓN

Con Ciudad del Cabo en el recuerdo

España y Portugal ya se enfrentaron en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica que acabó ganando la 'Roja'

David Villa celebra el gol de España ante Portugal en el Mundial de Sudáfrica

David Villa celebra el gol de España ante Portugal en el Mundial de Sudáfrica / EFE

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Ferran Correas

La selección española se enfrenta este lunes a la de Portugal en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de este Mundial que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México. Es un encuentro sin un favorito claro por la calidad de la mayoría de futbolistas de ambos combinados, pero los números y las estadísticas favorecen al combinado que dirige Luis De la Fuente.

Dos veces se han enfrentado España y Portugal en la fase final de un Mundial, y en ninguna de ellas ha perdido la 'Roja'. Inolvidable la victoria conseguida en los octavos de final del Mundial del 2010, disputado en Sudáfrica y que acabó con la selección que entrenaba Vicente Del Bosque logrando su primera estrella. Aquel 29 de junio, en Ciudad del Cabo, España ganó por la mínima gracias a un gol de David Villa en el minuto 63 de partido. De aquel partido, solo un futbolista repetirá en Dallas, Cristiano Ronaldo. En aquella selección portuguesa jugaba el actual director deportivo del Barça, Deco, aunque no fue utilizado en aquel encuentro por Carlos Queiroz.

Andrés Iniesta ante dos rivales en el España-Portugal del Mundial del año 2010

Andrés Iniesta ante dos rivales en el España-Portugal del Mundial del año 2010 / EFE

También se vieron las caras ambas selecciones en el Mundial del 2018, que se disputó en Rusia, aunque esta vez en la fase de grupos. España y Portugal jugaron el 15 de junio un encuentro lleno de alternativas y emoción que acabó con empate a tres goles. Inauguró el marcador Cristiano Ronaldo nada más empezar el choque, empató Diego Costa y Cristiano Ronaldo volvió a poner en ventaja a Portugal al filo del descanso. Al poco de iniciarse la segunda mitad y en solo tres minutos, España, entrenada por Fernando Hierro, se puso en ventaja con goles de Diego Costa y Nacho, pero Cristiano Ronaldo logró el empate definitivo y un 'hat-trick' en el minuto 88 con un lanzamiento de falta. Ambas selecciones cayeron en octavos de final. España fue eliminada por Rusia y Portugal, por Uruguay.

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En total, ambas selecciones se han enfrentado en 41 ocasiones, con un balance favorable a España de 18 partidos ganados, 16 empates y solo siete victorias para Portugal. El último partido entre ambos combinados data de hace poco más de un año. Fue la final de la Nations League. El choque, que se jugó en Múnich, acabó con empate a dos. Zubimendi y Oyarzabal marcaron para España y Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo por el combinado de Robert Martínez. Los portugueses se alzaron con el triunfo en el desempate desde el punto de penalti. Solo hubo un error. Diogo Costa paró el disparo de Morata.

Fuente: Sport

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