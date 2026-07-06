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Pádel

Aitana García revalida el título andaluz absoluto de pádel y lidera el éxito cordobés

La jugadora cordobesa conquista de nuevo la corona autonómica junto a la malagueña Cayetana Sánchez, mientras Nerea Guerrero y Laura Raya suben a lo más alto en la categoría júnior

Aitana García y Cayetana Sánchez, con los premios conquistados en el Campeonato de Andalucía.

Aitana García y Cayetana Sánchez, con los premios conquistados en el Campeonato de Andalucía. / CÓRDOBA

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El pádel cordobés vuelve a dejar huella en el panorama autonómico gracias al nuevo éxito de Aitana García, que ha revalidado el título de campeona de Andalucía absoluta. La jugadora cordobesa volvió a proclamarse la mejor de la comunidad en la máxima categoría formando pareja en esta ocasión con la malagueña Cayetana Sánchez, en una demostración más de regularidad y competitividad al más alto nivel.

La pareja formada por García y Sánchez se impuso en la final a la sevillana Andrea Lima y la malagueña Laura Gómez por un doble 6-4, resolviendo el duelo decisivo con firmeza en los momentos importantes y confirmando su superioridad en una de las grandes citas del calendario autonómico.

La revalidación del título consolida a Aitana García como una de las grandes referencias del pádel andaluz y vuelve a situar a Córdoba en una posición destacada dentro de este deporte. No se trata solo de un triunfo puntual, sino de la confirmación de una trayectoria sólida en la élite regional, donde la jugadora cordobesa sigue compitiendo con autoridad.

Doblete cordobés en el pádel andaluz

El éxito de Aitana García no ha sido, además, el único motivo de celebración para el pádel de la provincia en estos días. Otras dos jugadoras cordobesas también han conseguido coronarse campeonas de Andalucía, ampliando así el excelente balance del deporte provincial en esta competición.

Se trata de Nerea Guerrero y de la fernanuñense Laura Raya, que lograron el título en la categoría júnior femenina en el campeonato celebrado en Jerez de la Frontera. Su victoria confirma la buena salud de la cantera cordobesa y refuerza la sensación de que el pádel de la provincia sigue generando talento competitivo tanto en la élite absoluta como en las categorías de formación.

La coincidencia de estos resultados en un mismo tramo del calendario deja una imagen muy positiva del pádel cordobés, capaz de destacar tanto en la máxima categoría como en la base.

Nerea Guerrero, el delegado cordobés de pádel, Francisco Arrebola, y Laura Raya, tras la final júnior del campeonato andaluz.

Nerea Guerrero, el delegado cordobés de pádel, Francisco Arrebola, y Laura Raya, tras la final júnior del campeonato andaluz. / CÓRDOBA

Una provincia que sigue creciendo

El nuevo título de Aitana García y las coronas logradas por Nerea Guerrero y Laura Raya confirman el crecimiento sostenido del pádel cordobés en el ámbito andaluz. Córdoba no solo mantiene presencia entre las mejores jugadoras de la comunidad, sino que además sigue proyectando jóvenes promesas con capacidad para pelear por títulos.

En la categoría masculina, el campeonato andaluz absoluto terminó con el triunfo de Manuel Ramírez y Juan Carlos Gutiérrez, que se proclamaron campeones en el cuadro masculino.

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Córdoba vuelve así a celebrar el éxito de sus jugadoras en una cita autonómica de gran relevancia, con Aitana García como principal referencia de una nueva jornada brillante para el pádel provincial.

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