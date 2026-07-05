Ciclismo
Natalia Serrano e Irene López logran la plata con Andalucía en el Campeonato de España escolar de MTB
Las ciclistas cordobesas forman parte de la selección andaluza cadete que sube al podio nacional en Melilla
Las ciclistas cordobesas Natalia Serrano, del MTB Víctor Fernández, y la pontanesa Irene López formaron parte de la selección andaluza cadete que conquistó la medalla de plata en el Campeonato de España escolar de bicicleta de montaña. La cita se celebró en Melilla y reunió a algunas de las mejores promesas del ciclismo nacional.
La actuación de ambas deportistas fue clave para que el combinado andaluz pudiera subir al podio en una competición de alto nivel. El campeonato contó con representación de todo el país y sirvió para medir el potencial de las jóvenes ciclistas llamadas a destacar en las próximas temporadas.
Natalia Serrano firmó una gran carrera y se quedó muy cerca del podio individual. La ciclista cordobesa cruzó la línea de meta en cuarta posición, resultado que además le permitió ser la mejor andaluza clasificada en la prueba cadete femenina. La ciclista del club MTB Víctor Fernández venía de proclamarse campeona andaluza de su edad.
Dos promesas cordobesas en crecimiento
También completó una destacada actuación la pontanesa Irene López, que finalizó en la duodécima posición. Su resultado contribuyó al éxito colectivo de la selección andaluza y confirmó su progresión dentro de la bicicleta de montaña en categorías de formación.
Tanto Serrano como López demostraron en Melilla que son dos corredoras con presente y futuro dentro del ciclismo cordobés. Su papel en el Campeonato de España escolar de MTB refuerza su condición de promesas a seguir en las próximas citas del calendario autonómico y nacional.
La plata conseguida por Andalucía supone un nuevo impulso para ambas ciclistas, que regresan de Melilla con una experiencia competitiva de primer nivel y con la satisfacción de haber formado parte de un resultado destacado para el ciclismo andaluz.
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