El Ciudad de Lucena ya tiene hoja de ruta para su pretemporada con ocho amistosos en agosto

El Ciudad de Lucena ya ha definido el calendario de partidos amistosos que marcarán su puesta a punto de cara a la temporada 2026-27. El conjunto celeste disputará un total de ocho encuentros de pretemporada a lo largo del mes de agosto, en una hoja de ruta exigente y variada con la que buscará llegar en las mejores condiciones posibles al arranque liguero.

La preparación comenzará el sábado 1 de agosto con un partido ante el Montilla CF, en el primero de los compromisos previstos en casa. Apenas cuatro días después, el miércoles 5 de agosto, el equipo lucentino visitará al CD Egabrense, en una de las primeras salidas del verano.

El calendario continuará el sábado 8 de agosto con un desplazamiento para medirse al Recreativo Granada, mientras que el miércoles 12 de agosto llegará otro compromiso lejos de casa frente al Atlético Malagueño, dos rivales de notable exigencia para calibrar el nivel competitivo del bloque celeste.

Celebración del Ciudad de Lucena por su ascenso a Segunda RFEF. / Manuel Murillo

Una cita importante ante el Melilla

La siguiente cita tendrá lugar el sábado 15 de agosto, cuando el Ciudad de Lucena recibirá a la UD Melilla. Cuatro días más tarde, el miércoles 19 de agosto, volverá a jugar como local ante el Arenas de Armilla, en otro ensayo importante dentro del tramo central de la preparación.

La recta final de la pretemporada llevará al equipo a visitar al Calvo Sotelo Puertollano el sábado 22 de agosto, antes de cerrar esta fase de amistosos el domingo 30 de agosto en casa frente al Atlético Mancha Real.

Varios duelos atractivos

De este modo, el Ciudad de Lucena alternará encuentros como local y visitante en una pretemporada diseñada para medir al equipo ante adversarios de perfiles distintos y exigirle ritmo competitivo desde el primer momento. El calendario deja además varios duelos atractivos para la afición, que podrá ver en casa a su equipo frente a Montilla, Melilla, Arenas de Armilla y Atlético Mancha Real.

La planificación veraniega servirá para afinar mecanismos, integrar las novedades de la plantilla y consolidar las bases de un proyecto que afronta con ambición la nueva campaña. Agosto será, por tanto, un mes clave para un Ciudad de Lucena que ya conoce el camino de su pretemporada.