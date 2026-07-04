Noelia Gutiérrez gana con autoridad su segundo título nacional absoluto de boxeo

Noelia Gutiérrez volvió a demostrar que actualmente no tiene rival en el boxeo nacional. La púgil cordobesa del club José Gutiérrez se proclamó campeona de España absoluta élite por segundo año consecutivo tras imponerse en el campeonato celebrado en Badajoz.

La boxeadora cordobesa ya había conquistado el título nacional en 2025, cuando derrotó a la madrileña Paula Ruiz en la final de la categoría de -52 kilos. En esta ocasión, Gutiérrez volvió a subir a lo más alto del podio, ahora en -51 kilos, después de superar en el combate por el oro a la también madrileña Verónica Viñuelas.

El triunfo de Noelia Gutiérrez fue claro sobre el ring, aunque no hubo unanimidad total entre los jueces. La cordobesa se llevó la victoria por decisión dividida, con una puntuación favorable de 4-1, resultado suficiente para confirmar su condición de campeona de España absoluta élite.

Noelia Gutiérrez, sentada, junto a su entrenador y padre, José Gutiérrez. / Víctor Castro

Dominio absoluto en el boxeo nacional

A sus 20 años, Noelia Gutiérrez atraviesa un momento deportivo excepcional. En las dos últimas temporadas ha conquistado todos los grandes títulos nacionales absolutos, consolidándose como una de las principales referencias del boxeo femenino español.

El pasado año, la representante del club José Gutiérrez se impuso en el Campeonato de España individual, en el campeonato nacional por clubes y en la Copa Iberdrola. Una secuencia de éxitos que ya reflejaba su superioridad dentro del panorama nacional.

La cordobesa inició este año con la misma autoridad al conquistar la Copa Iberdrola, una competición celebrada en marzo en Córdoba. Cuatro meses después, en Badajoz, volvió a demostrar su capacidad competitiva para responder en las grandes citas.

Una referencia del boxeo femenino español

La nueva medalla de oro confirma la progresión de una boxeadora que, pese a su juventud, ya acumula un palmarés nacional de enorme valor. Noelia Gutiérrez ha sabido mantener su nivel competitivo y adaptar su rendimiento a una nueva categoría de peso sin perder eficacia.

Su segundo título consecutivo como campeona de España absoluta élite refuerza su posición como una de las grandes dominadoras del boxeo nacional. La cordobesa sigue dando pasos firmes en una trayectoria que la sitúa entre las deportistas más destacadas de su generación.

Con este nuevo éxito en Badajoz, Noelia Gutiérrez amplía su dominio en el boxeo femenino español y confirma que continúa siendo una rival a batir en cada competición nacional que disputa.