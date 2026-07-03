Tomás Pescio abandona el Córdoba Futsal por motivos familiares y deja la plantilla con un único pívot

El Córdoba Futsal ha sufrido un contratiempo importante en la planificación de su plantilla para la próxima temporada. El conjunto blanquiverde perderá durante el curso 2026-27 a uno de los jugadores que tenía contrato en vigor, el pívot argentino Tomás Pescio, que no formará parte del equipo por motivos familiares.

La propia entidad cordobesista ha comunicado la situación a través de sus redes sociales, donde ha explicado que el jugador permanecerá en Argentina durante la próxima campaña. El club ha precisado además que Pescio regresará a la disciplina blanquiverde en la temporada 2027-28 para cumplir el año de contrato que todavía le resta.

Pescio, de espaldas, celebra un gol con Carlos Gómez. / A.J. González

Un único pívot en la plantilla

La baja del jugador sudamericano supone una incidencia relevante para la confección de la plantilla, ya que deja al Córdoba Futsal con un único pívot específico en estos momentos. Se trata del madrileño Miguel Ángel Palacio, uno de los fichajes realizados este verano y que ha llegado procedente del filial de ElPozo Murcia.

Palacio aterriza en Córdoba después de una campaña muy productiva en el segundo equipo murciano, que militaba en Segunda B y logró en la temporada 2025-26 el ascenso a Segunda División. Su incorporación estaba llamada a reforzar una posición muy concreta dentro del juego ofensivo del equipo, pero la marcha temporal de Pescio obliga ahora al club a replantearse el equilibrio de efectivos en esa demarcación.

La ausencia del argentino deja, por tanto, un frente abierto en la planificación deportiva del Córdoba Futsal, que deberá decidir si acude al mercado para reforzar el puesto o si apuesta por soluciones internas mientras espera el regreso del jugador en el curso siguiente.

Una baja por cuestiones personales

Más allá de la repercusión deportiva, el comunicado del club deja claro que la salida responde a una cuestión estrictamente personal y que la vinculación contractual entre ambas partes se mantiene intacta. Pescio no rompe su relación con la entidad, sino que interrumpe temporalmente su etapa en Córdoba para atender una situación familiar antes de reincorporarse en la campaña 2027-28. La planificación blanquiverde suma así un nuevo movimiento inesperado en un verano que sigue redefiniendo el dibujo de la plantilla.

El estado de la plantilla

Por el momento, el Córdoba Futsal cuenta con trece jugadores confirmados de cara a la próxima temporada. A día de hoy, el Córdoba Futsal mantiene a nueve con contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de futbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, los cierres Andrei y Hugo y los alas Enzo Báez, Murilo , Zequi y Javi Aranda. Además, ha fichado al cierre madrileño Alvarito, a los alas zurdos Ivi (exAlzira) y Faly (cedido por el Valdepeñas), al ala diestro Pablo Ordóñez (ex Málaga Ciudad Redonda) y al pívot Miguel Ángel Palacio (exElPozo Murcia B).

Las bajas en la plantilla son los cierres Pablo del Moral y Nacho Gómez, los alas Arnaldo Báez y Carlos Gómez y los pívots Nacho Parreño y Tomás Pescio. El entrenador granadino David Fernández ha subido desde el filial para ocupar el banquillo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.