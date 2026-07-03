Fútbol sala | Primera División
Tomás Pescio abandona el Córdoba Futsal por motivos familiares y deja la plantilla con un único pívot
El pívot argentino, con contrato en vigor, permanecerá en su país la próxima temporada y regresará en la campaña 2027-28 para cumplir el año que le resta de vinculación
El Córdoba Futsal ha sufrido un contratiempo importante en la planificación de su plantilla para la próxima temporada. El conjunto blanquiverde perderá durante el curso 2026-27 a uno de los jugadores que tenía contrato en vigor, el pívot argentino Tomás Pescio, que no formará parte del equipo por motivos familiares.
La propia entidad cordobesista ha comunicado la situación a través de sus redes sociales, donde ha explicado que el jugador permanecerá en Argentina durante la próxima campaña. El club ha precisado además que Pescio regresará a la disciplina blanquiverde en la temporada 2027-28 para cumplir el año de contrato que todavía le resta.
Un único pívot en la plantilla
La baja del jugador sudamericano supone una incidencia relevante para la confección de la plantilla, ya que deja al Córdoba Futsal con un único pívot específico en estos momentos. Se trata del madrileño Miguel Ángel Palacio, uno de los fichajes realizados este verano y que ha llegado procedente del filial de ElPozo Murcia.
Palacio aterriza en Córdoba después de una campaña muy productiva en el segundo equipo murciano, que militaba en Segunda B y logró en la temporada 2025-26 el ascenso a Segunda División. Su incorporación estaba llamada a reforzar una posición muy concreta dentro del juego ofensivo del equipo, pero la marcha temporal de Pescio obliga ahora al club a replantearse el equilibrio de efectivos en esa demarcación.
La ausencia del argentino deja, por tanto, un frente abierto en la planificación deportiva del Córdoba Futsal, que deberá decidir si acude al mercado para reforzar el puesto o si apuesta por soluciones internas mientras espera el regreso del jugador en el curso siguiente.
Una baja por cuestiones personales
Más allá de la repercusión deportiva, el comunicado del club deja claro que la salida responde a una cuestión estrictamente personal y que la vinculación contractual entre ambas partes se mantiene intacta. Pescio no rompe su relación con la entidad, sino que interrumpe temporalmente su etapa en Córdoba para atender una situación familiar antes de reincorporarse en la campaña 2027-28. La planificación blanquiverde suma así un nuevo movimiento inesperado en un verano que sigue redefiniendo el dibujo de la plantilla.
El estado de la plantilla
Por el momento, el Córdoba Futsal cuenta con trece jugadores confirmados de cara a la próxima temporada. A día de hoy, el Córdoba Futsal mantiene a nueve con contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de futbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, los cierres Andrei y Hugo y los alas Enzo Báez, Murilo , Zequi y Javi Aranda. Además, ha fichado al cierre madrileño Alvarito, a los alas zurdos Ivi (exAlzira) y Faly (cedido por el Valdepeñas), al ala diestro Pablo Ordóñez (ex Málaga Ciudad Redonda) y al pívot Miguel Ángel Palacio (exElPozo Murcia B).
Las bajas en la plantilla son los cierres Pablo del Moral y Nacho Gómez, los alas Arnaldo Báez y Carlos Gómez y los pívots Nacho Parreño y Tomás Pescio. El entrenador granadino David Fernández ha subido desde el filial para ocupar el banquillo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Este es el radar de Córdoba que caza a más infractores: 60 multas diarias y entre los más activos de España
- El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
- Los niños saharauis ya están en Córdoba: "Prefieren la piscina, no les gusta la playa porque dicen que hay sardinas"
- Antonio Amil, dueño de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Antes de una expropiación tendría que haber una negociación
- El Carmen abre la piscina principal y mantiene cerrada la infantil tras la intoxicación de cuatro menores
- Los embalses de Córdoba resisten al estrés térmico del primer mes sin lluvia y a las puertas de la canícula: así empiezan los pantanos en el mes de julio
- Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río