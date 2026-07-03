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Balonmano | División de Honor Oro

Rahi y Sepisur refuerzan su apoyo al Adesal en su camino hacia el ascenso a la élite

Las empresas Instalaciones Eléctricas Rahi y Sepisur XXI renuevan el apoyo al representante provincial en la División de Honor Oro

Un tiempo muerto del Adesal.

Un tiempo muerto del Adesal. / Manuel Murillo

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Adesal Córdoba seguirá contando con el respaldo de dos de sus apoyos más importantes en una temporada que se presenta ilusionante para el balonmano femenino de la ciudad. Instalaciones Eléctricas Rahi y Sepisur XXI escenificaron en un acto celebrado en el Restaurante La Brasa la renovación del acuerdo de patrocinio que tienen con esta entidad.

La cita sirvió para sellar la continuidad del apoyo de ambas firmas con un club que volverá a competir en la División de Honor Oro, la segunda categoría nacional del balonmano femenino español. El Adesal volverá a ser así el gran representante cordobés en una competición de máxima exigencia, en la que buscará dar un paso definitivo hacia la élite.

El conjunto de La Fuensanta, dirigido por Rafa Moreno, afronta el nuevo curso con una meta clara: pelear por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría nacional. Después de haberse quedado cerca del objetivo en temporadas recientes, la entidad cordobesa volverá a construir un proyecto ambicioso con la intención de situar de nuevo al balonmano femenino de Córdoba entre los mejores del país.

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Rafa Moreno, técnico del Adesal, da instrucciones en un encuentro.

Rafa Moreno, técnico del Adesal, da instrucciones en un encuentro. / Chencho Martínez

Un apoyo clave

El apoyo de patrocinadores como Rahi y Sepisur resulta fundamental para sostener ese crecimiento deportivo y reforzar la estructura de un club que sigue siendo una referencia dentro del deporte femenino cordobés. El acto del viernes simbolizó precisamente esa unión entre empresa y deporte, una alianza clave para que el Adesal pueda seguir compitiendo al más alto nivel y aspirando a metas mayores. Con este respaldo renovado, el club cordobés gana estabilidad y confianza para encarar una temporada en la que volverá a mirar de frente a la Liga Guerreras Iberdrola.

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