Mladen Armus, poder interior y rebote para el nuevo Coto Córdoba

El Coto Córdoba CB continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de un jugador llamado a reforzar con contundencia el juego interior. Se trata de Mladen Armus, un pívot serbio de 2,08 metros que llega al conjunto blanquiverde para aportar centímetros, presencia física, experiencia internacional y solidez en la pintura.

Nacido el 26 de marzo de 1997 en Pristina, Armus aterriza en Córdoba con una trayectoria marcada por el baloncesto de alto nivel desde muy joven. Su formación comenzó en una de las grandes canteras del baloncesto europeo, la del Partizan de Belgrado, donde impulsó su desarrollo hasta convertirse en internacional con las categorías inferiores de Serbia. Entre sus primeros logros sobresale la medalla de bronce en el Europeo sub 17 de 2014, una señal temprana del potencial que ya apuntaba en sus años de crecimiento.

Su carrera continuó después en Estados Unidos, donde amplió su formación en la NCAA defendiendo los colores de East Tennessee State University y Boise State University. Esa etapa universitaria terminó de moldear a un jugador de perfil físico, competitivo y acostumbrado a escenarios de exigencia.

Mladen Armus, a la izquierda, intenta capturar un rebote. / Palencia Basket

Su recorrido por el baloncesto europeo

Armus llega ahora procedente del Súper Agropal Palencia, dentro de una trayectoria profesional que en las últimas campañas le ha llevado por diferentes ligas europeas. En la temporada 2022-23 compitió en Rumanía con el Phoenix Galati; en la 2023-24 defendió la camiseta del Lions de Genève en Suiza; y en la 2024-25 jugó en el Rapid de Bucarest. Ese recorrido le ha permitido adquirir experiencia en distintos contextos competitivos y consolidarse como un interior fiable y muy productivo.

Uno de sus mejores cursos llegó precisamente en la Liga rumana, donde firmó unos números de gran impacto. En 35 encuentros promedió 14,2 puntos y 9,7 rebotes, registros que le llevaron además a convertirse en el máximo reboteador de la competición. Esa capacidad para dominar el tablero es una de sus grandes cartas de presentación.

En el aspecto estrictamente deportivo, Armus responde al perfil de pívot fuerte, sobrio y robusto en defensa. Se trata de un jugador con capacidad para proteger el aro, imponer su cuerpo cerca del tablero y generar segundas opciones a través del rebote ofensivo. A ello suma intensidad, disciplina táctica y una notable capacidad para jugar con contacto en ambos lados de la pista, cualidades muy valiosas para un equipo que quiere construir un bloque competitivo y sólido en su estreno en Primera FEB. Durante la campaña 25-26 promedió 5 puntos y 5,8 rebotes en 19,5 minutos.

Intimidación y kilos en la zona

Con su llegada, el Coto Córdoba añade músculo, intimidación y oficio a su rotación interior. Además, la incorporación de Armus permite al club seguir dando forma a un proyecto que ya cuenta con siete jugadores confirmados y que continuará completándose en los próximos días.

Desde la entidad blanquiverde se ha trasladado satisfacción por poder contar con un jugador de este perfil, al tiempo que se le ha dado la bienvenida con el deseo de que pueda seguir desarrollando su carrera profesional en Córdoba y convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto.

El estado de la plantilla

El Coto Córdoba ya cuenta con ocho jugadores de manera oficial en la plantilla de la próxima temporada. Han renovado el base cordobés Gonzalo Orozco, el alero Fernando Bello y el pívot Nuha Sagnia. Mientras ha fichado a dos bases, al estadounidense Jalen Cone (exMenorca de Primera FEB) y al malagueño Manuel Trujillo (exUnicaja de la Liga U), al alero leridano Pau Treviño (exPonferrada de Segunda FEB) y a dos pívots, al malagueño Ignacio Rosa (exAmics Castelló de la Primera FEB) y al serbio Mladen Armus (exPalencia de Primera FEB). La entidad mantiene negociaciones abiertas para que sigan con el base Pablo Sánchez, el alero Alejandro Rodríguez y el pívot Serigne Lamine. No continuarán en el primer equipo del club el base Alejandro Orozco, el escolta estadounidense Ja’Monta Black, el alero Zack Rollins ni los pívots Kevin Schutte y Jacques Guemeta. El gallego Gonzalo Rodríguez continuará al frente del banquillo.