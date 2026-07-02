Zequi renueva hasta 2027 y afrontará su séptima temporada con el Córdoba Futsal

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2026-2027. Después de anunciar cinco incorporaciones en el presente mercado estival, la entidad blanquiverde ha asegurado la continuidad de uno de sus referentes. Ezequiel Montero, 'Zequi', ha renovado su contrato hasta junio de 2027 y afrontará su séptima campaña consecutiva defendiendo la camiseta cordobesa.

La continuidad del ala diestro supone una importante noticia para el club, que mantiene en su vestuario a uno de los jugadores con mayor peso dentro del proyecto y uno de los futbolistas más identificados con la historia reciente de la entidad.

Experiencia y gol al servicio del equipo

A sus 32 años, Zequi volverá a ser una de las piezas importantes del Córdoba Futsal. En la última temporada firmó siete goles y participó en los 14 encuentros disputados, confirmando su capacidad para aportar tanto en el apartado ofensivo como en el trabajo colectivo.

Su renovación garantiza al nuevo cuerpo técnico un jugador que conoce a la perfección la exigencia de la Primera División y que acumula una amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Experiencia, liderazgo y gol

A sus 31 años, Zequi volverá a ser una de las piezas importantes del Córdoba Futsal. En la última temporada firmó siete goles y disputó los 14 encuentros del curso, confirmando su capacidad para aportar tanto en el apartado ofensivo como en el trabajo colectivo.

Su renovación garantiza al nuevo cuerpo técnico un jugador que conoce a la perfección la exigencia de la Primera División y que acumula una amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Precisamente, el entrenador del conjunto blanquiverde, David Fernández, calificó la continuidad del gaditano como una de las operaciones más importantes del verano. «Es fundamental la renovación de Ezequiel. Fue el jugador que más minutos disputó la temporada pasada, un futbolista muy importante y muy querido por la afición, con la que conecta muy bien», aseguró el técnico.

El ala gaditano Zequi controla el balón ante el acoso del local Carrasco. / córdoba

Fernández destacó, además, el peso que tiene Zequi dentro del vestuario y su polivalencia sobre la pista. «Es un jugador con carisma y liderazgo, algo que nos viene muy bien en una plantilla joven como la que tenemos. Es capaz de dominar tanto la posición de ala como la de cierre, donde ya está muy reconvertido. Tiene mucha jerarquía, que conoce la casa y la idiosincrasia del club. Estoy seguro de que nos va a aportar mucho, tanto a nivel defensivo como en ataque. Esperamos recuperar esa versión más goleadora suya, porque ya ha firmado registros importantes en temporadas anteriores aquí en Córdoba», explicó.

Para el preparador blanquiverde, la renovación del ala refleja el camino que está siguiendo la entidad de cara al nuevo curso. «Es una renovación clave, que demuestra la solidez del proyecto y de la plantilla», concluyó.

Ilusión por una nueva etapa

Tras hacerse oficial su continuidad, el propio Zequi mostró su satisfacción por seguir formando parte del proyecto blanquiverde y destacó la ilusión con la que afronta una nueva etapa bajo la dirección de David Fernández. «Estoy ilusionado con la nueva temporada, con el nuevo proyecto de David, que seguramente venga con aire nuevo, con aire fresco. Estoy contento con las nuevas incorporaciones, con los nuevos compañeros, jugadores con mucha calidad, veteranía y experiencia en la liga», afirmó.

El ala también celebró la continuidad del presidente, José García Román, al frente de la entidad y recordó la importancia del momento que vive el club. «Estoy feliz de que José García Román siga con el proyecto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y de que sea la octava temporada en Primera División. Seguramente, con el cambio de formato, será un año bonito e ilusionante, donde pondremos todo de nuestra parte para cumplir el objetivo», señaló.

Séptimo curso como blanquiverde

El gaditano tampoco ocultó su satisfacción por ampliar su vínculo con el conjunto cordobés, una relación que comenzó en 2020 y que seguirá, al menos, hasta junio de 2027. «Estoy feliz y contento por mi renovación, por afrontar mi séptima temporada consecutiva en el Córdoba y siendo uno de los jugadores más veteranos en la historia de este equipo», concluyó el conocido como el «Pistolero».

Con esta renovación, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad mantiene una de las piezas clave de su vestuario y continúa consolidando un bloque que combinará la experiencia de jugadores como Zequi con las caras nuevas que ya han aterrizado este verano para afrontar una temporada marcada por el estreno del nuevo formato de competición en la Primera División.