El Real Madrid falta a la verdad en el adiós de Scariolo y el italiano se despide sacando pecho: "... y ahí lo dejo..."

La etapa de Sergio Scariolo como técnico del Real Madrid está oficialmente cerrada. El club blanco ha hecho público un comunicado en el que confirma que "el Real Madrid y Sergio Scariolo han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo de baloncesto". Una afirmación que no es cierta porque la decisión de despedir al italiano ha sido tomado por los dirigentes blanco de forma unilateral y tendrá que pagarle el finiquito tanto a él como a su ayudante Luis Guil porque tenían dos años más de contrato. El club también apunta que "el Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas".

Plaga de lesiones

La temporada con Scariolo en el banquillo se cierra con un balance de 58 victorias y 28 derrotas y la pérdida de tres finales: la de la Supercopa en Málaga ante el Valencia, la de la Copa en Badalona frente al Baskonia y la de la Euroliga en Atenas con el Olympiacos. El italiano ha sufrido en el tramo final una plaga de lesiones de sus hombres altos que ha condicionado el desenlace de un curso que pintaba bien para los blancos con su dominio incontestable en la ACB y las aspiraciones en Europa. Edy Tavares se rompió en el playoff de cuartos de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, sufriendo una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, más tarde Alex Len sufrió una fascita plantar en Liga y el hombre elegido para llevar el protagonismo en la zona, Usman Garuba, se rompió el Aquiles en las semifinales de la Euroliga ante el Valencia Basket. Al final llegaron Omer Yurtseven y Mady Sissoko para reforzar puntualmente al equipo en el playoff ACB.

Sergio Scariolo también ha colgado un vídeo en sus redes sociales despidiéndose de los madridistas y agradeciendo elegantemente al club, a los jugadores y a los aficionados su apoyo durante esta temporada. El italiano ha querido marcharse reivindicando el trabajo realizado y asegurando que "tras toda la autocrítica la hemos hecho en múltiples ocasiones creo que hemos cumplido con el objetivo que desde el primer día se me indicó por parte del club con la máxima claridad y contundencia: devolver al Real Madrid al máximo nivel europeo. Con humildad y orgullo puedo decir que lo hemos conseguido. Y nos hemos quedado a un suspiro de conquistar la Euroliga con el equipo destrozado por las lesiones y en un ambiente tremendamente adverso... y ahí lo dejo. Lo hicimos produciendo un enorme esfuerzo que hemos pagado en el playoff en dos noches malas que han supuesto una eliminación dolorosa".

El italiano ha puesto el foco en la plaga de lesiones que ha condicionado el final de curso para los suyos para explicar lo ocurrido: "Hasta la racha de lesiones, que han destrozado nuestro juego interior, todos estábamos convencidos que íbamos en la dirección correcta para ser campeones de liga porque hemos dominado con contundencia semana tras semana la regular season. Una ACB que ha ganado el equipo que más respetábamos y que ha acabado merecidamente el título, el Valencia Basket. Deseamos que el equipo tenga el punto de suerte para ganar la Euroliga de la que tan cerca hemos estado este año".

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Ahora llega el turno de Pedro Martínez, el entrenador del Valencia Basket hasta hace unos días, que llega al Real Madrid después de que los blancos paguen los 1,2 millones de euros de su claúsula de rescisión. Para completar esta operación del relevo en el banquillo el Real Madrid tendrá que gastar una cantidad que rondará los diez millones de euros. Empezando por los cuatro millones de finiquito que el club blanco debe pagar a Scariolo para saldar los dos años más que tenía firmados, a los que se suman 1,2 de la cláusula de salida que debe pagar al Valencia Basket para liberar a Martínez, y los más de 5 millones que cobrará el entrenador barcelonés por los tres años que firmará con el Real Madrid. Otro verano con unos gastos desmesurados en una sección que no puede permitirse además una segunda temporada en blanco, como el equipo de fútbol.

Fuente: El Periódico