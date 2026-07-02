Rubén Gómez acelera en el Atlético y hará la pretemporada con el filial de Primera Federación

El futbolista cordobés Rubén Gómez sigue avanzando con paso firme en la estructura del Atlético de Madrid. A sus 16 años, el talentoso mediapunta se encuentra disfrutando de unos días de descanso tras su participación en el Europeo sub 17, torneo en el que alcanzó las semifinales con la selección española, pero su mirada ya apunta al siguiente gran desafío de su todavía joven carrera.

Ese reto llegará en apenas unas semanas. Rubén Gómez iniciará la pretemporada con el Atlético Madrileño, conjunto que milita en la Primera Federación y que es dirigido por la leyenda rojiblanca Fernando Torres, un movimiento que supone un salto significativo dentro del organigrama rojiblanco. El futbolista, que por edad todavía pertenece a categoría juvenil, entrará así en dinámica de un equipo de un nivel muy superior al que compitió durante la pasada campaña.

Hasta ahora, su último curso se repartió entre la Tercera Federación y la División de Honor juvenil, dos escalones que parecen haber quedado ya atrás para un jugador al que en el Atlético valoran especialmente por su talento ofensivo, su versatilidad y su capacidad para generar desequilibrio en los últimos metros.

Rubén Gómez intenta superar a un rival. / RFEF

Un filial que entrena Fernando Torres

El filial rojiblanco estará dirigido una temporada más por Fernando Torres, técnico de un equipo que el pasado curso llegó a disputar las eliminatorias de ascenso a LaLiga Hypermotion. En esa plantilla militó cedido el actual central del Córdoba CF Matías Barboza, otro nombre vinculado al crecimiento reciente del segundo equipo colchonero.

Rubén Gómez afrontará esta fase de preparación con el objetivo de agradar al cuerpo técnico y ganarse un sitio en uno de los dos primeros filiales del club madrileño. Por su edad, una posibilidad real es que tras la pretemporada pase al equipo que milita en Segunda Federación, donde podría continuar su desarrollo durante el resto de la campaña. En cualquier caso, todo apunta a que su etapa en el juvenil de División de Honor y en el conjunto de Tercera RFEF ha quedado superada.

Solo existe una excepción posible a ese escenario: que pudiera volver puntualmente a la categoría juvenil para disputar partidos de la Youth League, la competición continental organizada por la UEFA para equipos sub 19. Más allá de eso, su hoja de ruta parece orientada claramente hacia un entorno de mayor exigencia competitiva.

Las cualidades del mediapunta

Dentro del Atlético de Madrid se valora mucho su capacidad para actuar tanto de mediapunta como por la banda derecha, una polivalencia que se une a otras cualidades muy apreciadas en el fútbol actual: velocidad, desparpajo, capacidad para romper líneas y personalidad para asumir protagonismo en ataque.

La historia de Rubén Gómez, además, tiene un marcado acento andaluz. Nacido en Córdoba, se trasladó a Málaga con apenas tres años por motivos laborales de sus padres. Fue allí donde comenzó a dar sus primeras patadas al balón, primero en el Roma Luz en categoría bebé, y más tarde en clubes como el Málaga CF, el Conejito y el Puerto Malagueño.

El gran giro en su trayectoria llegó al entrar en categoría infantil, momento en el que fichó por el Atlético de Madrid. Desde entonces, su progresión no ha dejado de crecer. Uno de los hitos más llamativos se produjo en septiembre de 2024, cuando fue convocado por primera vez para varios entrenamientos con el primer equipo rojiblanco, una señal inequívoca del potencial que ven en él dentro del club.

Una nueva oportunidad para crecer

Ahora, Rubén Gómez se encuentra ante una nueva oportunidad para seguir escalando. La pretemporada con el filial de Primera Federación representa mucho más que un premio: es una prueba real de que su nombre empieza a abrirse paso con fuerza en el Atlético de Madrid.