Experiencia y versatilidad: Ignacio Rosa, nuevo refuerzo del Coto Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto (CCB) sigue sumando centímetros, experiencia y talento a su plantilla. La entidad blanquiverde ha anunciado el fichaje del ala-pívot Ignacio Rosa, jugador malagueño de 26 años y 2,06 metros que llega procedente del Amics Castelló para afrontar una nueva etapa en Primera FEB, categoría que conoce bien tras disputar tres temporadas en la segunda competición del baloncesto nacional.

Rosa aterriza en Córdoba después de construir una sólida trayectoria en el baloncesto nacional, avalado por su formación en la cantera de Unicaja y por un recorrido que le ha llevado a competir en algunos de los clubes más destacados del panorama español.

Formación de primer nivel

Nacido en Málaga, Ignacio Rosa dio sus primeros pasos en una de las canteras más prestigiosas del baloncesto español, la de Unicaja, donde completó su formación hasta alcanzar el primer equipo.

Su progresión le permitió debutar tanto en la Liga Endesa como en competición europea con el conjunto cajista, confirmando el potencial que ya había mostrado durante su etapa de formación.

Además, el nuevo jugador blanquiverde fue un habitual en las categorías inferiores de la selección española, defendiendo la camiseta nacional desde la categoría sub-16 hasta la sub-20 y conquistando una medalla de plata con el combinado español en esta última categoría.

Ignacio Rosa en su etapa con el San Pablo Burgos. / San Pablo Burgos

Amplio recorrido en el baloncesto nacional

Tras abandonar la disciplina de Unicaja, el malagueño inició una trayectoria marcada por la experiencia en diferentes proyectos del baloncesto profesional español.

A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Oviedo, TAU Castelló, Levitec Huesca, Força Lleida, Bilbao Basket, San Pablo Burgos, Ourense, Alicante, Gipuzkoa y, más recientemente, Amics Castelló, acumulando un importante bagaje tanto en Primera FEB como en otras competiciones nacionales.

Ese recorrido le ha permitido desarrollar un perfil competitivo y adaptarse a diferentes sistemas de juego, convirtiéndose en un jugador capaz de aportar en distintas facetas del juego.

Polivalencia para la pintura

Desde el club destacan de Ignacio Rosa su capacidad para ocupar varias posiciones en el juego interior, generar espacios para sus compañeros y aportar equilibrio tanto en ataque como en defensa.

Su experiencia en categorías nacionales y su versatilidad convierten al malagueño en una pieza que puede ofrecer diferentes soluciones tácticas al cuerpo técnico durante una temporada que se presume exigente.

La plantilla sigue creciendo

Con la llegada de Ignacio Rosa, el Coto Córdoba ya cuenta con seis nuevas incorporaciones de cara a la temporada 2026-2027. Hasta la fecha, el club ha oficializado las incorporaciones de los bases Gonzalo Orozco y Jalen Cone, los aleros Fernando Bello y Pau Treviño, el base Manu Trujillo y el pívot Nuha Sagnia, a los que ahora se une el ala-pívot malagueño.

La dirección deportiva continúa trabajando en la configuración del plantel y se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevas incorporaciones para completar una plantilla diseñada para afrontar con garantías el desafío de la Primera FEB.