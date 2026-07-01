Mundial
Marcelo Bielsa deja de ser seleccionador de Uruguay
EFE
El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, ha anunciado este martes en conferencia de prensa que deja la selección uruguaya tras caer eliminado en la fase de grupos del Mundial.
El entrenador argentino aseguró que para él "obviamente esta despedida es muy dolorosa" por las ilusiones que se hizo cuando tomó el proyecto en 2023, y que siente que ha decepcionado a los aficionados y que era "totalmente imprevisto" la posición final de Uruguay en la competición, en la que tan solo cosechó dos puntos de los nueve posibles.
Bielsa admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron "lo máximo".
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- Luis Martín, estudiante de Mantenimiento Electrónico: «No me veía en una carrera, la Formación Profesional me motiva»
- Córdoba activará un baipás para esquivar el atasco por las obras de la ronda Norte tras el verano
- El Córdoba CF y su debate interno en el eje zurdo de la defensa: Javi Montero, una opción de mercado
- El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
- Muere Manuel García, el asesor laboral cuya bondad operaba sin intermediarios