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Marcelo Bielsa deja de ser seleccionador de Uruguay

Marcelo Bielsa

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EFE

Montevideo

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, ha anunciado este martes en conferencia de prensa que deja la selección uruguaya tras caer eliminado en la fase de grupos del Mundial.

El entrenador argentino aseguró que para él "obviamente esta despedida es muy dolorosa" por las ilusiones que se hizo cuando tomó el proyecto en 2023, y que siente que ha decepcionado a los aficionados y que era "totalmente imprevisto" la posición final de Uruguay en la competición, en la que tan solo cosechó dos puntos de los nueve posibles.

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Bielsa admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron "lo máximo".

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