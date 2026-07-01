El Coto Córdoba incorpora talento de futuro: Manu Trujillo jugará cedido por Unicaja la temporada 2026-2027

El Coto Córdoba de Baloncesto (CCB) continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026-2027 con la incorporación de Manu Trujillo, que jugará cedido por Unicaja Málaga. El base malagueño de 19 años, y con 1,94 metros de estatura, llega avalado por una sólida formación y por una progresión que le ha convertido en uno de los jóvenes con mayor proyección del baloncesto andaluz.

Capaz de dirigir al equipo, leer el juego con acierto y desenvolverse en varias posiciones exteriores, Trujillo aterriza en Córdoba con el objetivo de seguir creciendo en un contexto competitivo que le permita asumir un mayor protagonismo.

Formación y evolución

Formado en el Club Baloncesto El Palo antes de incorporarse a la cantera de Los Guindos, el nuevo jugador blanquiverde ha completado todas las etapas de formación en Unicaja hasta llamar a las puertas del primer equipo.

A las órdenes de Ibon Navarro, el base se convirtió durante la pasada campaña en el denominado "jugador 14" de la plantilla, participando de forma habitual en entrenamientos, convocatorias y en la dinámica diaria de uno de los equipos más destacados del baloncesto europeo.

Manu Trujillo, nuevo jugador del Coto Córdoba de Baloncesto. / CÓRDOBA

Experiencia en la élite

Pese a su juventud, Trujillo ya conoce el baloncesto profesional. Debutó con el primer equipo de Unicaja en la Basketball Champions League el 17 de diciembre de 2024 frente al King Szczecin y, apenas un mes después, disputó sus primeros minutos en la Liga Endesa, convirtiéndose en uno de los últimos canteranos en alcanzar la élite con la camiseta verde.

Su rendimiento en las categorías inferiores del club malagueño ha reforzado la confianza depositada en un jugador llamado a seguir dando pasos adelante en su carrera.

Una apuesta de presente y futuro

La llegada de Manu Trujillo supone para el CCB la incorporación de un jugador con una excelente preparación técnica y táctica, acostumbrado a trabajar en un entorno de máxima exigencia y con un amplio margen de crecimiento.

El club blanquiverde confía en que esta cesión beneficie a todas las partes y permita al joven base continuar su evolución deportiva mientras aporta calidad, dirección y energía al proyecto cordobés durante la temporada 2026-2027.