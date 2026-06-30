El Imdeco aprueba 91.400 euros en subvenciones y destina 220.000 a modernizar Vista Alegre

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha dado un nuevo paso en su política de apoyo al deporte local con la aprobación de un paquete de medidas orientadas tanto al respaldo de entidades y eventos como a la mejora de las instalaciones deportivas de la ciudad. El consejo rector celebrado este jueves ha aprobado subvenciones nominativas por valor de 91.400 euros correspondientes al ejercicio 2026, así como la asignación de un crédito de 220.000 euros para la reforma y actualización de los marcadores electrónicos y el sistema de megafonía de Vista Alegre.

Las ayudas aprobadas se enmarcan dentro de la línea de actuación destinada al apoyo de eventos de especial relevancia deportiva, una herramienta con la que el Imdeco busca reforzar la celebración de competiciones y actividades que contribuyen a la promoción del deporte, a la proyección de Córdoba como sede organizadora y al impulso de distintas modalidades con presencia nacional y autonómica.

Entre las entidades beneficiarias figuran el Club Deportivo Enduro Córdoba, el Club Córdoba Balonmano, el Club Deportivo Running Series y Esedos Events & Productions SL, anteriormente denominada Octagon Esedos SL. A estas subvenciones se suman también las concedidas a la Federación Andaluza de Karate y Disciplinas Asociadas, vinculadas a eventos de relevancia como la Liga Nacional de Karate y el Campeonato de Andalucía Infantil de Karate y Para Karate, así como la correspondiente al Campeonato de España Mini masculino de la Federación Española de Baloncesto.

Varios ciclistas, durante la Andalucía Bike Race. / A.J. González

Unas ayudas claves para la promoción del deporte

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, destacó que estas subvenciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Córdoba con los clubes, federaciones y organizadores que hacen posible que la ciudad acoja competiciones de primer nivel, al tiempo que permiten seguir impulsando el crecimiento del deporte en todos sus ámbitos. En esa línea, subrayó que apoyar este tipo de eventos supone apostar por el talento deportivo, por la proyección de las distintas modalidades y por una ciudad más dinámica, capaz de generar actividad social y económica en torno al deporte.

Una inversión necesaria en Vista Alegre

Otro de los acuerdos más relevantes de la sesión fue la aprobación de la inversión de 220.000 euros destinada a la actualización técnica de Vista Alegre, una instalación clave dentro del mapa deportivo cordobés. La actuación contempla la renovación de los marcadores electrónicos y del sistema de megafonía, con el objetivo de adecuar el recinto a las exigencias requeridas para la celebración de competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional.

La mejora cobra especial importancia en el actual contexto deportivo de la ciudad, ya que permitirá responder también a las necesidades derivadas de la presencia del Coto Córdoba de Baloncesto en la Primera FEB. Para Albás, esta actuación resulta estratégica, ya que Vista Alegre necesitaba esta actualización para seguir acogiendo competiciones del máximo nivel y para garantizar que los clubes de la ciudad puedan competir en las mejores condiciones posibles.

La presidenta del Imdeco insistió además en que esta inversión confirma la apuesta municipal por unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las exigencias actuales del deporte federado y del alto rendimiento.

Una prórroga en el contraro del gerente

Junto a estas decisiones, el consejo rector aprobó también la prórroga del contrato del gerente del Imdeco, Sebastián del Rey, en una sesión que refuerza la línea de trabajo del organismo municipal en favor del crecimiento del deporte cordobés tanto en su vertiente competitiva como organizativa y estructural.