Fernando Bello y Nuha Sagnia seguirán en el Coto Córdoba con el reto de competir en la Primera FEB

El Coto Córdoba de Baloncesto (CCB) continúa avanzando en la construcción de su plantilla de la temporada 2026-27. Ahora ha cerrado dos renovaciones de peso para su estreno en la Primera FEB. El alero Fernando Bello y el pívot Nuha Sagnia seguirán vistiendo la camiseta blanquiverde después de que la dirección deportiva haya alcanzado un acuerdo con ambos jugadores para ampliar por un año su vinculación con la entidad.

La continuidad de los dos supone una noticia importante para un club que busca mantener parte de la base que ha sostenido el crecimiento deportivo del proyecto en las últimas temporadas. Tanto Bello como Sagnia han tenido un papel relevante en el equipo y representan perfiles muy valiosos dentro de la estructura que seguirá dirigiendo el cuerpo técnico cordobés.

Nuha Sagnia pelea por un rebote. / A.J. González

Un veterano de la plantilla

En el caso de Fernando Bello, su renovación tiene también una fuerte carga simbólica. El alero gallego, uno de los capitanes del pasado curso y uno de los jugadores más queridos por la afición, afrontará una nueva campaña en el club desde su llegada en la temporada 2023-24, cuando se incorporó al proyecto al mismo tiempo que Gonzalo Orozco. Desde entonces, su figura ha crecido de forma constante hasta convertirse en una de las referencias del vestuario y en uno de los rostros más reconocibles del Coto Córdoba.

La pasada temporada dejó además un dato histórico en su trayectoria con el club. Bello se convirtió en el máximo anotador de la historia del CCB, un registro que alcanzó en el mes de marzo tras el encuentro disputado frente al Jaén Paraíso Interior, superando la marca que hasta entonces ostentaba CJ Williamson. Ese hito reforzó aún más el peso de un jugador que combina liderazgo, entrega y capacidad para aportar en momentos importantes. Bello promedió en la pasada campaña 6,4 puntos, 4,3 rebotes y 8,3 de valoración en 21 minutos.

Un pívot generoso en el esfuerzo

También seguirá en el proyecto Nuha Sagnia, un pívot de 24 años, 2,07 metros de estatura y pasaporte gambiano que llegó en la campaña 25-26 procedente de los Adelphi Panthers, en la NCAA 2. Formado en Estados Unidos, Sagnia contaba además con experiencia previa en el baloncesto español, ya que había pasado por la cantera del CB Canarias.

Su aportación en el juego interior fue especialmente valiosa a lo largo del último curso. El pívot dejó actuaciones destacadas y dio al equipo presencia física, capacidad de intimidación y trabajo cerca del aro, consolidándose como una pieza útil dentro de la rotación interior del conjunto blanquiverde. Sagnia firmó unos números de 3,8 puntos y 3,3 rebotes en 15 minutos.

Con estas dos renovaciones, el Coto Córdoba sigue dando forma a una plantilla que quiere competir con garantías en una categoría de máxima exigencia. La continuidad de Bello y Sagnia garantiza experiencia dentro del proyecto, conocimiento del club y una conexión directa con la identidad que la entidad quiere mantener en esta nueva etapa.

El estado de la plantilla

El Coto Córdoba ya cuenta con cinco jugadores de manera oficial en la plantilla de la próxima temporada. Han renovado el base cordobés Gonzalo Orozco, el alero Fernando Bello y el pívot Nuha Sagnia. Mientras ha fichado al base estadounidense Jalen Cone (exMenorca de Primera FEB) y al alero leridano Pau Treviño (exPonferrada de Segunda FEB). El gallego Gonzalo Rodríguez al frente del banquillo.