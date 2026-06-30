Djokovic clama un cambio en el tenis: "Debemos entender la realidad de la sociedad"

Novak Djokovic aprovechó su comparecencia ante los medios tras superar un exigente debut ante Wu Yibing en Wimbledon para lanzar una profunda reflexión sobre el estado actual del tenis profesional. El serbio mostró su preocupación por el incremento de las lesiones, criticó la saturación del calendario y reclamó una reforma estructural del deporte.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam considera que la búsqueda constante de mayores ingresos económicos está teniendo consecuencias directas sobre los jugadores.

Novak Djokovic, en Wimbledon / Europa Press

"Las estadísticas muestran que cada vez hay más lesiones. Debemos analizar esta situación desde dos ángulos. El primero tiene claramente que ver con el aspecto comercial, que hoy ocupa un lugar dominante en nuestro deporte", explicó.

Según Djokovic, el tenis se ha embarcado en una dinámica de crecimiento constante que está provocando una sobrecarga competitiva.

"Se busca continuamente aumentar el valor económico del tenis creando torneos más largos, ampliando su duración y añadiendo nuevos eventos a un calendario que ya está extremadamente cargado", afirmó.

Apoyo a las críticas de Alcaraz

El serbio reconoció que su situación es diferente a la de muchos jugadores porque puede seleccionar con libertad los torneos que disputa, pero aseguró comprender perfectamente las quejas expresadas recientemente por Carlos Alcaraz.

"Tengo la suerte de poder elegir dónde juego, así que estoy menos expuesto a esa presión. Pero entiendo perfectamente las críticas de Carlos Alcaraz y de muchos otros jugadores cuando explican que pasan demasiado tiempo lejos de casa. Para ser sincero, a mí tampoco me gusta", señaló.

Alcaraz y Djokovic, tras la final del Open de Australia / Europa Press

Para Djokovic, el problema va mucho más allá del calendario y afecta a la propia estructura de gobierno del tenis.

"Creo que el tenis necesita una verdadera puesta a cero. El funcionamiento actual de los circuitos no es satisfactorio. Hay demasiadas tensiones entre los diferentes organismos y no existe suficiente unidad", aseguró.

Los Masters 1000, en el centro del debate

Uno de los asuntos que más preocupa al serbio es la ampliación del formato de varios Masters 1.000, que han pasado a disputarse durante casi dos semanas.

Djokovic recordó que siempre se ha opuesto a este modelo. "Desde un punto de vista comercial puede generar más ingresos, pero la verdadera pregunta es: ¿ingresos para quién?", lanzó.

Arabia Saudí apunta a tener un Masters 1.000 en 2028 / EFE

El balcánico considera que los principales beneficiados son los organizadores de los torneos y no los jugadores.

"Esos días adicionales generan mucho más dinero para los torneos que para los propios tenistas. Los jugadores solo participan en una pequeña parte de esos ingresos", argumentó.

Adaptarse a las nuevas generaciones

Más allá de las cuestiones económicas, Djokovic cree que el tenis debe replantearse cómo conectar con el público joven.

Aunque defendió la tradición de los Grand Slams, admitió que los hábitos de consumo deportivo han cambiado radicalmente.

"Los jóvenes no van a pasar necesariamente cuatro o cinco horas cada día viendo un partido. La capacidad de atención ha cambiado y debemos entender esa realidad", explicó.

Por ello, propuso experimentar con nuevos formatos en los torneos del circuito.

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"Fuera de los Grand Slams debemos tener el valor de innovar. Necesitamos formatos más dinámicos, partidos más cortos y propuestas adaptadas a las expectativas actuales de los espectadores", afirmó.

Fuente: Sport