La Delegación Cordobesa de Balonmano reconoce a los mejores de la temporada en su gala anual

La Delegación Cordobesa de Balonmano celebró su gala de premios de la temporada 2025-26 en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, en una cita destinada a reconocer a los mejores deportistas, técnicos, árbitros y entidades vinculadas al balonmano provincial.

El acto sirvió para poner en valor el trabajo desarrollado durante toda la campaña en las distintas categorías del balonmano cordobés, desde la base hasta el ámbito sénior. Entre los premiados figuraron nombres destacados de clubes como ARS Palma del Río, CBM Puente Genil, La Salle, BM Aguilar, BM Iponuba, Adesal La Fuensanta, Córdoba Balonmano y CBM Lucena, reflejo del peso que siguen teniendo estas entidades en el crecimiento del balonmano provincial.

En categoría alevín femenina fue reconocida Uma Valdesogo, del ARS Palma del Río, mientras que en alevín masculino los premiados fueron Francisco de Salas, del CBM Puente Genil, y Álvaro Manzano, del ARS Palma del Río. En infantil masculino recibió el galardón José Muñoz, del CD La Salle, y en infantil femenino fueron distinguidas Ángela Cordero, del BM Aguilar, y Berta Acosta, del ARS Palma del Río.

Uno de los equipos galardonados en la gala. / Víctor Castro

Las promesas galardonadas

En las categorías cadetes, la Delegación reconoció en cadete femenino a Irene Vacas, del BM Iponuba, y a Virginia Acosta, del ARS Palma del Río. En cadete masculino, los premiados fueron Marco Antonio Pérez, del ARS Palma del Río, y Álvaro Paniagua, del CD La Salle. Ya en categoría juvenil, el premio masculino recayó en Antonio Manuel Morales, del ARS Palma del Río, mientras que en juvenil femenino fueron reconocidas Laura Calero, del BM Adesal La Fuensanta, y Carolina Nadales, del Córdoba Balonmano.

En el apartado sénior, los galardonados fueron David Estepa, del CBM Puente Genil, en categoría masculina, y Ángela Ruiz, del BM Adesal La Fuensanta, en femenina. Además, la Delegación distinguió como mejor entrenadora/oficial a Sonia Mora, del CBM Lucena; como mejor entrenador/oficial a Nicolás Javier Bravo, del ARS Palma del Río; y como mejor árbitro a Francisco García.

La gala incluyó también un apartado de galardonados con reconocimientos especiales a instituciones, empresas y personalidades vinculadas al balonmano cordobés. Entre ellos figuraron el diputado delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, la Universidad de Córdoba, así como entidades colaboradoras como Bar Lucena, Almacenes Guerrero e Hijos S.L. y Clínicas Podovaro, por su apoyo al deporte base y al balonmano provincial.

Las distinciones especiales

También recibieron distinciones por su trayectoria y por la promoción del balonmano cordobés nombres como Jorge Rodríguez, Alejandro Núñez, Julián Moldón, Juan José Ortega, Juan Luis Moyano, José Cuenca y Sergio Amián, en una relación de homenajeados que subraya el reconocimiento a quienes han contribuido al crecimiento del balonmano cordobés en los ámbitos territorial y nacional.

La gala volvió así a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del balonmano cordobés, una cita de reconocimiento al rendimiento deportivo y al trabajo silencioso de clubes, técnicos, árbitros, patrocinadores e instituciones que sostienen el crecimiento de este deporte en la provincia. El cierre del acto corrió a cargo de Antonio Martín y del presidente de la Federación Andaluza, Sebastián Fernández.