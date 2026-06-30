El Córdoba Futsal ya conoce su nueva hoja de ruta: calendario y novedades de la Liga Prime Futsal 26-27

El Córdoba Futsal ya tiene definida su hoja de ruta para la temporada 2026-27, una campaña que supondrá la octava consecutiva del conjunto blanquiverde en la máxima categoría del fútbol sala nacional y que llegará además cargada de cambios estructurales con el estreno de la Liga Prime Futsal, nueva denominación de la Primera División.

El calendario del Torneo Apertura

El equipo cordobés comenzará el curso el próximo 13 de septiembre con un desplazamiento a la pista de El Ejido, en un derbi andaluz ante un recién ascendido con el que ya se ha cruzado en las últimas campañas tanto en la Copa del Rey como en la Copa de Andalucía. Ese encuentro abrirá la participación del conjunto blanquiverde en el nuevo Torneo Apertura, la primera de las dos grandes fases en las que se dividirá la competición regular.

El estreno en Vista Alegre llegará apenas una semana después, el 20 de septiembre, con el Manzanares como rival en el primer compromiso como local de la temporada. El Torneo Apertura se extenderá hasta el 30 de diciembre, fecha en la que el Córdoba Futsal cerrará esta primera fase visitando la cancha del histórico Inter JP Financial.

Fabio intenta una parada. / A.J. González

Las fechas claves del Torneo Clausura

La segunda parte del campeonato, denominada Torneo Clausura, arrancará para los cordobeses el 10 de enero con un duelo de máxima exigencia en casa frente a ElPozo Murcia, equipo en el que militan Josan González y Bebe y que además competirá en la próxima Liga de Campeones. La fase concluirá el 16 de mayo con la visita a la pista de Osasuna Magna.

Las atractivas novedades de la Liga

Más allá del calendario del Córdoba Futsal, la temporada 2026-27 marcará el comienzo de una nueva etapa en la élite masculina del fútbol sala español. La Asamblea General de la RFEF ha aprobado el nuevo sistema de competición de la Liga Prime Futsal, un modelo renovado en cuya elaboración han participado de forma activa los propios clubes y que busca generar más focos de interés a lo largo de toda la campaña.

La gran novedad reside en la creación de dos torneos diferenciados: el ya citado Apertura y el Clausura. El primero se disputará entre septiembre y diciembre, mientras que el segundo se jugará de enero a mayo. Ambos constarán de 15 jornadas, con todos los equipos midiéndose entre sí y disputando siete u ocho encuentros como locales en cada fase. Cada uno de esos torneos coronará a un campeón propio.

Una vez concluidas ambas ligas, la competición entrará en la fase de play off, que decidirá al campeón absoluto de la temporada. Las ocho plazas se repartirán entre los dos primeros clasificados del Apertura, los dos primeros del Clausura y los cuatro equipos con mayor puntuación acumulada entre ambas competiciones, ampliándose el número si existen coincidencias entre esos clasificados. Las eliminatorias, desde los cuartos de final, se disputarán al mejor de tres partidos.

El reparto de las plazas europeas

El reparto de plazas para la UEFA Futsal Champions League dependerá de si el campeón continental vigente es o no español. Si el campeón europeo fuera un club español, solo habría una plaza para la competición continental, que correspondería al campeón de la temporada o, en caso de coincidencia, al equipo con más puntos sumados entre Apertura y Clausura. Si también coincidiera ese supuesto, la plaza recaería en el finalista.

Si, por el contrario, el campeón de Europa no fuera español, España dispondría de dos plazas: una para el campeón de la temporada y otra para el equipo con mayor puntuación conjunta entre ambos torneos. En caso de coincidencia, esa segunda plaza sería para el finalista del playoff.

Los puestos de descenso

En la parte baja de la tabla, el nuevo formato también redefine la lucha por la permanencia. Los dos descensos a Segunda División corresponderán a los dos equipos que menos puntos acumulen entre el Torneo Apertura y el Torneo Clausura.

El nuevo formato de la Copa de España SM El Rey

Otra transformación relevante llegará en la competición copera. La Copa de España y la Copa del Rey quedarán unificadas en un solo torneo, la Copa de España SM El Rey, que coronará a su campeón en el mes de marzo. Para configurar las ocho plazas de esa fase final habrá dos caminos distintos y participarán hasta 96 equipos.

El Torneo Apertura concederá de forma directa seis plazas a los seis primeros clasificados en la fase final. Los equipos que terminen del séptimo al decimosexto todavía tendrán una segunda oportunidad para luchar por las dos plazas restantes en un recorrido que arrancará en septiembre con una ronda previa en la que participarán 36 equipos de Segunda B y 30 de Tercera. Posteriormente se incorporarán los clubes de Segunda División y, en las últimas rondas, los equipos de la Liga Prime Futsal.

El Córdoba Futsal ya sabe, por tanto, qué le espera en una temporada diferente, exigente y cargada de novedades. El reto para el bloque blanquiverde será adaptarse cuanto antes a un nuevo escenario competitivo en el que cada tramo del curso tendrá valor propio y donde la regularidad puede resultar más decisiva que nunca.