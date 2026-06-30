El Ciudad de Lucena ya sabe su camino en el estreno en Segunda Federación: primeros rivales y fechas clave

El Ciudad de Lucena ya conoce el calendario de la temporada más ilusionante de su historia reciente. El conjunto celeste afrontará en el curso 2026-27 su estreno en la Segunda Federación, categoría en la que competirá dentro del Grupo 4, y lo hará con un arranque exigente que le obligará a comenzar la liga lejos de casa.

El debut oficial llegará el fin de semana del 6 de septiembre, fecha en la que el equipo lucentino visitará el campo del Linares Deportivo, uno de los rivales con mayor peso específico del grupo. El inicio del campeonato será especialmente intenso para los celestes, ya que en la segunda jornada, prevista para el 13 de septiembre, volverán a actuar como visitantes, en esta ocasión en el feudo del Mijas Las Lagunas.

El estreno como local ante el Tenerife B

El esperado estreno liguero en casa se hará esperar hasta la tercera jornada. Será el 20 de septiembre cuando la afición del Ciudad de Lucena pueda ver por primera vez a su equipo como local en esta nueva categoría, en un encuentro que medirá a los de Lucena con el Tenerife B.

Un grupo de aficionado del Ciudad de Lucena animan a su equipo. / CIUDAD DE LUCENA

La visita del Recreativo

La primera vuelta también dejará uno de los partidos más llamativos del curso. El 10 de enero, en la jornada con la que se cerrará la primera mitad de la competición, el conjunto celeste recibirá al Recreativo de Huelva, una de las citas más atractivas del calendario por la entidad histórica del club onubense, el más antiguo del fútbol español. La temporada regular concluirá el 9 de mayo, cuando el Ciudad de Lucena viaje hasta la isla canaria de La Palma para medirse al Atlético Paso en el último encuentro del campeonato.

Ascensos y descensos

El nuevo curso se presenta tan ilusionante como exigente. El formato de competición mantiene una enorme dureza en la lucha por los objetivos. El campeón del Grupo 4 logrará el ascenso directo a Primera Federación, mientras que los equipos clasificados entre la segunda y la quinta posición disputarán una fase de promoción por otra plaza en la tercera categoría del fútbol nacional.

Por la zona baja, el castigo será severo. Los cinco últimos clasificados perderán la categoría de forma directa. Además, el sexto por la cola tendrá que disputar una promoción de permanencia, salvo que logre ser el mejor 13º de los cinco grupos de Segunda Federación.

Con el calendario ya sobre la mesa, el Ciudad de Lucena puede empezar a preparar con precisión una temporada histórica en la que buscará asentarse en la categoría y competir con ambición en un grupo de enorme dificultad.