Vista Alegre homenajea a más de 6.500 jóvenes en la clausura de los Juegos Deportivos Municipales

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acogió la Gala de Clausura y Entrega de Premios de la 41ª edición de los Juegos Deportivos Municipales, el programa estrella del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y una de las grandes referencias del deporte base en Andalucía. La cita sirvió para poner el cierre a una nueva temporada de competición, convivencia y formación, en la que más de 6.500 deportistas de toda la ciudad han vuelto a convertir el deporte en una herramienta educativa de primer orden.

Desde el pasado mes de octubre y hasta mayo, los Juegos Deportivos Municipales han movilizado a miles de niños y jóvenes en colegios, instalaciones deportivas municipales y distintos espacios de la ciudad, consolidando un modelo que combina práctica deportiva, aprendizaje y transmisión de valores. En esta edición 2025-26, el programa ha incluido un total de 13 modalidades deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa y voleibol.

La dimensión del evento volvió a reflejarse también en las cifras de participación, con 46 equipos en deportes individuales y 350 equipos en modalidades colectivas, un volumen que refuerza el papel de esta iniciativa como uno de los programas municipales de mayor arraigo y recorrido en el calendario deportivo cordobés.

Un acto de reconocimiento a los jóvenes deportistas cordobeses

La gala celebrada en Vista Alegre no fue solo una ceremonia de premios. También funcionó como un gran acto de reconocimiento a todos los agentes que hacen posible el desarrollo de este proyecto año tras año. Federaciones deportivas, clubes, entidades, centros educativos, técnicos, árbitros y familias volvieron a aparecer como piezas fundamentales de una estructura que va mucho más allá de la competición y que pone el foco en la formación integral de los más jóvenes.

Durante el acto se hizo entrega de galardones y distinciones a los equipos, deportistas y entidades más destacados de la temporada, además de los tradicionales reconocimientos vinculados al Juego Limpio y al comportamiento ejemplar durante el desarrollo de las competiciones.

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, subrayó durante la velada que esta gala representa mucho más que una simple entrega de premios. Según destacó, el evento supone un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el compromiso de miles de jóvenes deportistas, entrenadores, familias, clubes y federaciones que han hecho posible una nueva edición de los Juegos Deportivos Municipales.

Isabel Albás incide en los valores del deporte

Albás quiso poner un énfasis especial en los valores que transmite este programa, destacando que uno de los momentos más emotivos de la noche vuelve a ser el reconocimiento a la categoría de Juego Limpio, porque simboliza la verdadera esencia del deporte. En esa línea, remarcó que el objetivo no es premiar solo los resultados, sino también el respeto, la convivencia, la solidaridad y la deportividad mostrados por los participantes a lo largo de toda la temporada.

La presidenta del Imdeco trasladó además su agradecimiento expreso a las federaciones deportivas, cuya implicación y colaboración permanente considera decisivas para garantizar una práctica deportiva de calidad y plenamente alineada con los valores educativos que inspiran este programa municipal.

Como parte del carácter festivo de la clausura, la gala contó también con la actuación del grupo musical Cajón Desastre, que amenizó la noche y ayudó a crear un ambiente de celebración en torno al deporte base cordobés.

Una apuesta por el deporte base

Con esta ceremonia, los Juegos Deportivos Municipales volvieron a cerrar una edición que confirma la capacidad del deporte para educar, integrar, fomentar la convivencia y contribuir al desarrollo personal de niños y jóvenes. Vista Alegre volvió a convertirse así en el gran punto de encuentro del deporte base de Córdoba, en una noche pensada para reconocer a quienes sostienen, temporada tras temporada, uno de los proyectos más valiosos del deporte local.