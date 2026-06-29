Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo barrioInvestidura Juanma MorenoObras Ronda NorteTren de proximidadBomberos en VenezuelaNuevos guardias civilesObras Tendillas-Mezquita28 kilos de hachísAdrán Fuentes CCFNueva ola de calorZumbacónNaturaleza encendidaPolicía NacionalPensionistasPaco MolinaDiez planes con niños en verano
instagramlinkedin

FÚTBOL

El Real Madrid confirma que Nico Paz se queda en el Como italiano una temporada más

El club blanco no especifica la operación que ha cerrado con el club de Cesc Fábregas para que el argentino esté otra campaña en Italia

Nico Paz, durante un partido con el Como.

Nico Paz, durante un partido con el Como. / AFP7 vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Real Madrid ha confirmado que el argentino Nico Paz seguirá en el Como una temporada más. El club blanco ha emitido un comunicado en el que no específica el tipo de operación que ha cerrado con los italianos ni el precio del posible traspaso, limitándose solo a informar que el futbolista estará a las órdenes de Cesc Fábregas el próximo curso, como el presente, en el que ha conseguido ganar la plaza de Champions y la internacionalidad del jugador con la selección argentina, con la que está disputando el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Este es el comunicado emitido por el Real Madrid:

El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano.

Noticias relacionadas

Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents