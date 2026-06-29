Miguel Ángel Palacio, gol y proyección para el nuevo Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026-27 y ya ha cerrado su quinto fichaje del verano. Se trata de Miguel Ángel Palacio (Leganés, 26 de octubre de 2005), un joven pívot zurdo que llega procedente del filial de ElPozo Murcia Costa Cálida y que se compromete con la entidad blanquiverde hasta 2028.

Palacio aterriza en Vista Alegre como una de las apuestas de futuro del club, pero también como un jugador que ya ha demostrado presente competitivo. A sus 20 años, el madrileño ha dado pasos muy firmes en las dos últimas temporadas dentro de una de las canteras más exigentes del fútbol sala nacional, hasta el punto de entrar en dinámica del primer equipo murciano de la mano de Josan González. En ese periodo ha disfrutado de minutos tanto en Liga como en la Copa de España, un bagaje que refuerza su perfil como futbolista en plena progresión.

Su última campaña ha sido especialmente llamativa. Con 44 goles en la temporada 2025-26, Miguel Palacio se convirtió en una pieza decisiva en el ascenso del filial charcutero a Segunda División, una cifra que habla por sí sola de su capacidad de remate y de su instinto dentro del área. Ese olfato goleador es, precisamente, una de las cualidades que más valora el Córdoba en una posición tan específica como la del pívot.

Miguel Palacio, con el balón controlado. / CÓRDOBA

Con el aval de Josan González

El nuevo jugador cordobesista llega además con un discurso ambicioso e ilusionado. En sus primeras palabras como blanquiverde, Palacio se mostró muy motivado por el reto de incorporarse a un club que, a su juicio, lleva muchas temporadas haciendo las cosas muy bien. También dejó claro su deseo de aportar sus cualidades al equipo y de hacer disfrutar a la afición de Vista Alegre.

Desde el banquillo, David Fernández definió su fichaje como una incorporación de gran valor para el nuevo proyecto. El técnico destacó su enorme capacidad goleadora, recordando que fue el máximo artillero del grupo 5 de Segunda B, además de una pieza fundamental en el ascenso de su equipo. También puso en valor el hecho de que haya pasado prácticamente toda la temporada en la órbita del primer equipo de un club tan potente como ElPozo Murcia.

Más allá de los números, el entrenador subrayó que Palacio no responde al perfil clásico del pívot dominante en el juego físico, sino que se trata de un futbolista diferente, con buena movilidad, manejo técnico y recursos para interpretar la posición desde otras variantes. Esa particularidad le convierte en un jugador capaz de aportar un aire fresco a la plantilla y de enriquecer una demarcación muy concreta dentro del juego ofensivo del equipo.

Gol y futuro para el Córdoba Futsal

Con la llegada de Miguel Ángel Palacio, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad suma juventud, gol y proyección a un proyecto que sigue tomando forma con la vista puesta en construir un bloque competitivo, ambicioso y reconocible para el próximo curso.

El estado de la plantilla

Por el momento, el Córdoba Futsal cuenta con doce jugadores confirmados de cara a la próxima temporada. A día de hoy, el Córdoba Futsal mantiene a ocho con contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de futbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, el cierre Hugo, los alas Enzo Báez, Murilo y Javi Aranda, y el pívot argentino Tomás Pescio. Además, ha fichado al cierre madrileño Alvarito, a los alas zurdos Ivi (exAlzira) y Faly (cedido por el Valdepeñas), al ala diestro Pablo Ordóñez (ex Málaga Ciudad Redonda) y al pívot Miguel Ángel Palacio (exElPozo Murcia B). El entrenadior granadino David Fernández ha subido desde el filial para ocupar el banquillo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.