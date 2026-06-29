Jalen Cone, talento ofensivo y tiro exterior para el nuevo Coto Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue dando forma a su plantilla para la temporada 2026-27 con la incorporación del base estadounidense Jalen Christopher Cone, un jugador ofensivo, dinámico y con experiencia en la Primera FEB que llega procedente del Club Basket Menorca (Hestia Menorca).

Nacido en Greensboro (Carolina del Norte, Estados Unidos) en el año 2000, Cone es un base de 1,80 metros que destaca por su capacidad para generar puntos, acelerar el ritmo del juego y encontrar posiciones de tiro con naturalidad. Se trata de un perfil especialmente reconocido por su amenaza ofensiva, tanto en transición como en acciones de media y larga distancia, una cualidad que le convierte en un jugador capaz de cambiar partidos desde la anotación.

Su formación se desarrolló en el baloncesto universitario estadounidense, donde pasó por programas de prestigio como Virginia Tech y la Universidad de California (Berkeley). En la NCAA construyó una trayectoria sólida de 144 partidos, con unas medias de 13,9 puntos por encuentro y un destacado 36,8 por ciento de acierto en el lanzamiento de tres puntos, una estadística que refleja con claridad una de sus principales fortalezas.

Jalen Christopher Cone realiza un lanzamiento exterior. / Hestia Menorca

Un jugador destacado en su etapa universitaria estadounidense

Además de esos números, Cone fue distinguido en dos ocasiones como All-Big Sky, reconocimiento reservado a los mejores jugadores de su conferencia y que certifica el impacto competitivo que tuvo durante su etapa universitaria.

Tras cerrar su ciclo en Estados Unidos, el base dio el salto al baloncesto español de la mano del Hestia Menorca, donde ha competido en Primera FEB. En el conjunto balear ha seguido mostrando un perfil muy marcado por la producción ofensiva, la capacidad para alterar el ritmo de los encuentros y una presencia constante como amenaza exterior. Su rendimiento le ha convertido en un recurso importante dentro del juego del cuadro insular. Durante la pasada campaña promedió 6,9 puntos y 1,4 asistencias en 16,4 minutos.

Con su fichaje, el Coto Córdoba suma a su plantilla un jugador capaz de abrir espacios, castigar desde fuera, acelerar las transiciones y ofrecer soluciones individuales en momentos de exigencia. Su llegada encaja en la construcción de un equipo que quiere competir con mayor nivel en una categoría que exigirá ritmo, talento y toma de decisiones de alto nivel.

Un base con capacidad anotadora

Jalen Cone aterriza así en Córdoba como una pieza llamada a aportar electricidad ofensiva, capacidad de anotación y un sello reconocible desde el perímetro en el nuevo Coto Córdoba.