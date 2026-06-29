Eva Vedder conquista en Palma del Río un título de prestigio en una edición histórica

La 30ª edición del Open Diputación Ciudad de Palma del Río ya tiene campeona. La neerlandesa Eva Vedder, primera cabeza de serie del torneo, confirmó su condición de gran favorita al imponerse a la australiana Elena Micic por 6-4 y 6-4 en una final de gran nivel que puso el broche a una semana muy especial en las pistas de El Pandero.

El encuentro, que se resolvió en una hora y 33 minutos, dejó un tenis competitivo, intenso y de calidad entre las dos mejores jugadoras del torneo. Vedder supo imponer su mayor solidez en los momentos decisivos del partido, aunque tuvo que convivir durante buena parte del duelo con unas molestias en el tendón rotuliano de su pierna derecha, que incluso le hicieron cojear en varios tramos del encuentro.

Pese a ese inconveniente físico, la neerlandesa mantuvo el temple y la consistencia que la han acompañado durante toda la competición. Su capacidad para sostener el ritmo y elegir bien en los puntos importantes terminó marcando la diferencia frente a una rival que volvió a ofrecer una imagen muy competitiva.

Eva Vedder y Elena Micic, a la conclusión de la final. / ATP

Una rotura de saque decide el primer set

El primer set se decidió con una única rotura de servicio favorable a Vedder. Esa ventaja fue suficiente para que la neerlandesa cerrara el parcial por 6-4, en una manga marcada por la igualdad y por el alto nivel de exigencia desde el fondo de la pista.

La segunda manga mantuvo un guion muy parecido. Ambas jugadoras intercambiaron breaks en un tramo del set, pero fue de nuevo Vedder quien logró dar un paso al frente en los instantes clave. Micic resistió con carácter y llegó incluso a salvar dos bolas de partido al resto, prolongando la emoción hasta el final, pero la neerlandesa no dejó pasar su siguiente oportunidad con el saque y certificó el triunfo con otro 6-4 definitivo.

Más allá del título de Vedder, la final también confirmó el excelente torneo completado por Elena Micic. La australiana firmó una semana brillante en Palma del Río, alcanzando la final del cuadro individual y la de dobles, en la que acabó como subcampeona junto a Belle Thompson. Su rendimiento durante toda la competición tuvo todavía más mérito por el desgaste acumulado que arrastraba en la jornada decisiva.

La edición más especial

Con esta victoria, Eva Vedder inscribe su nombre en el palmarés del torneo en una edición especialmente significativa, la del trigésimo aniversario del Open Diputación Ciudad de Palma del Río. Durante una semana, la cita volvió a reunir en Córdoba a algunas de las jugadoras más destacadas del circuito internacional femenino, confirmando una vez más su prestigio dentro del calendario.

El torneo se despide así con una campeona de primer nivel y con una final que respondió a la altura de una edición señalada para la historia del tenis femenino en Palma del Río.