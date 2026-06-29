Copa de Andalucía 2026: los partidos del Coto Córdoba de la fase previa ya tienen fecha

La Copa Andalucía 2026 de baloncesto ya tiene definido su calendario. La competición contará con una fase previa en la que tres equipos competirán por una plaza en la gran final frente al Unicaja Málaga, vigente campeón y clasificado directamente para el encuentro por el título. El Coto Córdoba, que iniciará los entrenamientos el próximo 18 de agosto, abrirá su serie de amistosos de la pretemporada con estos encuentros.

El camino hacia la final arrancará el 26 de agosto, con el enfrentamiento entre Covirán Granada y Coto Córdoba CB, que se disputará en Granada. Posteriormente, el 30 de agosto, Coto Córdoba CB recibirá a Insolac Caja 87 en Córdoba. La fase previa concluirá el 2 de septiembre, de nuevo en , con el duelo entre Covirán Granada e Insolac Caja 87. Todos los encuentros comenzarán a las 20:00 horas.

La plantilla del Coto Córdoba celebra el ascenso a la Primera FEB. / Manuel Murillo

El Unicaja Málaga, un equipo fijo en la final

El equipo que finalice en la primera posición de esta fase previa obtendrá el billete para disputar la gran final ante Unicaja, que se celebrará el 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba.

Calendario de la fase previa:

26 de agosto (20:00 h) | Granada : Covirán Granada – Coto Córdoba CB

(20:00 h) | : Covirán Granada – Coto Córdoba CB 30 de agosto (20:00 h) | Córdoba : Coto Córdoba CB – Insolac Caja 87

(20:00 h) | : Coto Córdoba CB – Insolac Caja 87 2 de septiembre (20:00 h) | Granada: Covirán Granada – Insolac Caja 87

La Copa Andalucía 2026 volverá a ofrecer un gran espectáculo antes del inicio de la temporada oficial, con tres equipos luchando por el pase a una final que convertirá a Córdoba en el epicentro del baloncesto andaluz.