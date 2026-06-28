Vista Alegre acogerá el 5 de septiembre la final de la Copa de Andalucía con el Coto a la búsqueda de una plaza

El Coto Córdoba de Baloncesto ya conoce las líneas maestras de su estreno en la próxima Copa de Andalucía, una competición que cada temporada reúne a los principales equipos andaluces y que volverá a tener a Vista Alegre como uno de sus grandes escenarios. El pabellón cordobés será sede de la final del torneo el próximo 5 de septiembre, en una cita que puede volver a convertir a la ciudad en epicentro del mejor baloncesto regional.

Antes de pensar en ese duelo definitivo, el conjunto blanquiverde tendrá que superar una exigente liguilla previa a una sola vuelta frente al Caja87 y al Fundación CB Granada, los otros dos representantes andaluces de la Primera FEB. Los tres encuentros se disputarán en los últimos días de agosto, con todos los equipos todavía en plena fase inicial de la pretemporada y con apenas unos días de trabajo acumulado sobre la pista.

El formato obligará al Coto a ofrecer competitividad desde el primer momento, pese a encontrarse aún en plena fase de rodaje. El equipo cordobés afrontará uno de esos encuentros como local y el otro a domicilio, en una fase corta pero muy exigente en la que cualquier detalle puede resultar decisivo.

Una jugada de la final de la Copa de Andalucía de baloncesto del 2024. / A.J. González

El Unicaja Málaga, equipo fijo en la final

El premio para el vencedor de esa liguilla será de máximo nivel: el pase a la gran final frente al Unicaja Málaga, vigente campeón del torneo y gran referencia del baloncesto andaluz en la actualidad. El cuadro malagueño, que compite en la ACB, accederá directamente al partido por el título, donde defenderá la corona conquistada en las dos últimas ediciones.

Precisamente, las dos últimas finales se disputaron también en Vista Alegre, con triunfo del conjunto cajista ante el Granada, que entonces militaba en la máxima categoría. La respuesta del público cordobés fue excepcional en ambas ocasiones, hasta el punto de registrar un lleno absoluto en el recinto, una imagen que se espera repetir en esta nueva edición.

La presencia del Coto Córdoba en la competición añade este año un aliciente especial para la afición local, que tendrá la oportunidad de ver a su equipo medirse a rivales de entidad en una fase muy temprana del curso y soñar con una final de enorme prestigio ante uno de los gigantes del baloncesto nacional.

Una excelente piedra de toque

La Copa de Andalucía servirá así como una primera gran piedra de toque para el proyecto blanquiverde, que seguirá creciendo en visibilidad y exigencia en un arranque de temporada cargado de ilusión.