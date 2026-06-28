Vedder y Micic pelearán por el título en Palma del Río tras una semifinal marcada por la retirada de Aksu

El Open Diputación Ciudad de Palma del Río ya conoce a las dos jugadoras que lucharán este domingo por el título. La neerlandesa Eva Vedder, primera cabeza de serie del torneo, y la australiana Elena Micic sellaron su clasificación para la gran final tras superar sus respectivos compromisos de semifinales en una jornada marcada por la lesión de la turca Ayla Aksu.

La segunda semifinal dejó un desenlace condicionado por los problemas físicos. Ayla Aksu, cuarta favorita del cuadro. Aunque comenzó el encuentro a gran nivel y se adjudicó el primer set por 6-3, mostrando un tenis muy firme desde el fondo de la pista, el choque se le complicó a continuación.

El partido cambió por completo en la segunda manga. Elena Micic reaccionó con fuerza y tomó ventaja hasta colocarse con 4-1, momento en el que Aksu pidió asistencia médica por unas molestias físicas que fueron mermando claramente su rendimiento. La jugadora turca logró completar el set, aunque cayó por 6-2, y finalmente decidió retirarse antes del comienzo de la tercera manga, lo que certificó el pase de la australiana a la final.

Elena Micic, durante su encuentro de semifinales. / ATP

Vedder cumple con solvencia frente a Hesse

Horas antes, Eva Vedder había sellado su clasificación con una victoria convincente por 6-4 y 6-0 ante la francesa Amandine Hesse, confirmando así su condición de principal candidata al título. La neerlandesa volvió a responder en los momentos decisivos y peleará este domingo por cerrar con éxito una semana en la que ha sostenido su favoritismo con autoridad.

De esta forma, Vedder y Micic se medirán en la gran final del torneo palmeño, en un duelo que enfrentará a la máxima favorita con una rival que ha firmado un campeonato muy completo. En el caso de la australiana, su rendimiento está siendo especialmente destacado, ya que ha logrado alcanzar tanto la final del cuadro individual como la del torneo de dobles, en el que este viernes fue subcampeona junto a Belle Thompson.

El Open Diputación Ciudad de Palma del Río vivirá así este domingo su cierre con una final de alto nivel entre dos jugadoras que han demostrado solidez, competitividad y capacidad para superar momentos exigentes a lo largo de toda la semana.