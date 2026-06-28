El Trotasierra Hornachuelos brilla en Motril con un bronce andaluz sub 16

El Club Atletismo Trotasierra Hornachuelos volvió a dejar su sello en una gran cita autonómica al firmar una brillante actuación en el Campeonato de Andalucía de clubes sub 16 al aire libre, celebrado en Motril. La entidad cordobesa confirmó el excelente trabajo que viene desarrollando en su cantera con un balance muy destacado, encabezado por la medalla de bronce del equipo masculino y una meritoria actuación del conjunto femenino.

El bloque masculino se subió al tercer cajón del podio tras completar una competición muy sólida y proclamarse así tercer mejor equipo de Andalucía en la categoría, un resultado de enorme valor que refuerza el crecimiento competitivo del club y lo sitúa, una vez más, entre las referencias del atletismo andaluz de base.

También rindió a gran nivel el equipo femenino, que cerró el campeonato en una notable quinta posición, confirmando que el trabajo de formación del Trotasierra no entiende de géneros y que la entidad mantiene un nivel competitivo alto en ambas estructuras.

Participantes del Trotasierra en el campeonato andaluz sub 16. / CÓRDOBA

Una brillante plata para el relevo

A esos resultados colectivos se añadió además otro éxito importante en una de las pruebas más espectaculares del programa. El Trotasierra logró la medalla de plata en el relevo 4x300 metros masculino, una prueba que además tenía consideración de Campeonato de Andalucía de Relevos. El cuarteto formado por César Díaz, Víctor Maestre, Juan José López y Alberto Sánchez completó una gran carrera para detener el cronómetro en 2:38.64, solo por detrás del Trops-Cueva de Nerja.

La actuación del club de Hornachuelos vuelve a poner en valor la apuesta firme que la entidad mantiene desde hace años por la formación de jóvenes atletas. Más allá de los resultados, el Trotasierra ha conseguido consolidar un modelo basado en el trabajo de base, la constancia y la construcción de un grupo competitivo sin renunciar a valores esenciales como el compañerismo, el esfuerzo y el compromiso colectivo.

Excelente actuación del Sierra Norte Villafranca

El campeonato dejó también presencia cordobesa de la mano del Club Sierra Norte-Villafranca Córdoba, que completó una participación igualmente meritoria. El conjunto villafranqueño concluyó en la octava posición femenina y en la novena plaza masculina, contribuyendo al buen papel global del atletismo de la provincia en esta cita andaluza.

Una vez más, el Trotasierra Hornachuelos demuestra que su futuro está respaldado por una cantera que no deja de crecer. El talento, la ilusión y el trabajo bien dirigido siguen situando al club como uno de los grandes nombres del atletismo andaluz en categorías de formación.