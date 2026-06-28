España sub 17 cede ante Brasil y acaba subcampeona en el Seis Naciones de Castro del Río

La selección sub-17 de fútbol sala cerró su participación en el Torneo Seis Naciones de Castro del Río con el sabor agridulce del subcampeonato tras caer frente a Brasil por 2-5 en una final intensa, exigente y marcada por la eficacia de la escuadra sudamericana en los momentos clave del encuentro.

El combinado brasileño, formado por jugadores de la generación de 2009, un año mayores que los españoles de 2010, hizo valer su mayor contundencia en las áreas para inclinar el choque a su favor. Aun así, el equipo dirigido por Mon Barreiro ofreció una gran respuesta competitiva, no bajó los brazos en ningún momento y obligó a su rival a mantener la tensión hasta el pitido final.

El partido arrancó con un ritmo altísimo, muy similar al que ya había mostrado España tres días antes, y con llegadas para ambos conjuntos desde los primeros compases. Iker Ruiz tuvo la primera ocasión clara a los tres minutos con un disparo al palo, mientras que poco después Isaac respondió con un lanzamiento que obligó a intervenir a Rubén García. La opción más clara para el conjunto español en ese tramo llegó en las botas de Rodrigo, que a los diez minutos probó fortuna desde la frontal, aunque su disparo se marchó por encima del larguero.

Una disputa del balón en el choque celebrado en Castro del Río. / RFEF

Brasil golpea primero

Brasil comenzó pronto a cargarse de faltas y en el minuto 13 ya había alcanzado la quinta, una circunstancia que podía condicionar su comportamiento defensivo. Sin embargo, cuando más dudas podía generar esa situación, apareció su capacidad de castigo. Caua Farias firmó el 0-1 con un disparo que desvió Gabriel Rubio, adelantando a la selección sudamericana.

España tuvo una gran oportunidad para equilibrar el marcador con un lanzamiento de diez metros ejecutado por Ángel Meseguer, pero no logró convertirlo. Y cuando parecía que el descanso llegaría con una desventaja mínima, Brasil volvió a golpear. A falta de apenas 39 segundos para el intermedio, Caua Farias hizo el 0-2, un tanto que supuso un duro castigo para los intereses del cuadro español.

La segunda parte comenzó todavía peor para España. Apenas habían transcurrido 15 segundos cuando Murilo Jr., tras una gran acción individual de Caua Farias, firmó el 0-3 y abrió una brecha que parecía definitiva. Pero el equipo de Mon Barreiro reaccionó con personalidad y demostró que no estaba dispuesto a entregar el partido.

España reacciona

En apenas dos minutos, Pablo Sáez e Iker Ruiz recortaron distancias hasta colocar el 2-3, devolviendo la emoción al encuentro y alimentando las esperanzas de una remontada que parecía posible por juego, energía y convicción.

Sin embargo, cuando mejor estaba España, volvió a aparecer la eficacia brasileña. Una buena jugada colectiva permitió a Murilo Jr. anotar el 2-4 en el minuto 28, un gol que devolvió aire a la selección sudamericana en la recta final.

España aún lo intentó con el recurso del juego de cinco, buscando un último empuje ofensivo que le permitiera volver a meterse de lleno en la pelea. Generó dos ocasiones claras, pero no encontró el acierto necesario. Ya con el partido prácticamente resuelto, el portero Caua Gamba sentenció desde su propia área a 23 segundos del final, estableciendo el 2-5 definitivo.

Una selección valiente

La derrota privó a España del título, pero no empañó la gran imagen ofrecida a lo largo del torneo. El subcampeonato deja una actuación meritoria de una selección que compitió con valentía ante un rival de enorme nivel y que volvió a demostrar que cuenta con una generación de mucho futuro.