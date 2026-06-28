La cordobesa Lucía Vacas dejará el Adesal para jugar en la élite con el Atac Oviedo

Lucía Vacas afrontará la próxima temporada uno de los pasos más importantes de su carrera deportiva. La primera línea cordobesa tiene muy avanzado su fichaje por el Lobas Global Atac Oviedo, equipo recién ascendido a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Su salida supondrá además la pérdida de uno de los grandes símbolos recientes del Rahi Sepisur Córdoba Adesal.

A sus 25 años, Vacas emprende una nueva aventura profesional después de toda una vida ligada al club de La Fuensanta. Formada desde categoría alevín en la entidad que preside Paco Castillo, la jugadora ha crecido dentro de la estructura del Adesal hasta convertirse en una de sus piezas más representativas y en una de las referentes del balonmano cordobés.

Durante su etapa de formación, Lucía Vacas ya dejó huella al disputar varias fases finales nacionales con los equipos de base del club. Su progresión natural la llevó pronto al primer equipo, donde se consolidó a las órdenes de Rafa Moreno y fue acumulando protagonismo con el paso de las temporadas.

Lucía Vacas, en un choque de la campaña 25-26. / Víctor Castro

La llegada al primer equipo del Adesal

Su trayectoria en el sénior del Adesal le ha permitido conocer de primera mano todas las exigencias del balonmano femenino español. Con el conjunto cordobés ha competido en la Liga Guerreras Iberdrola, en la División de Honor Oro y en la División de Honor Plata, un recorrido que le ha dado experiencia, madurez competitiva y una visión completa de las distintas realidades del balonmano nacional.

Ahora, su carrera toma un nuevo rumbo con destino a Oviedo. El Lobas Global Atac Oviedo, recién ascendido a la élite, ha apostado por una jugadora contrastada, con experiencia en diferentes escenarios competitivos y con capacidad para aportar rendimiento inmediato en una categoría de máxima exigencia.

Para el Adesal, la marcha de Lucía Vacas supone una baja de peso tanto por su valor deportivo como por su dimensión simbólica dentro del vestuario y del proyecto. La cordobesa ha sido una de las jugadoras más reconocibles del club durante la última década, una futbolista de la casa convertida en referente dentro y fuera de la pista.

La búsqueda de una sustituta

Su salida obliga ya a Rafa Moreno a moverse en el mercado para encontrar una sustituta para una jugadora que ha sido habitual en el siete inicial durante las últimas temporadas. No será fácil cubrir un perfil tan identificado con el club y con tanto recorrido en la estructura blanquiverde.

Lucía Vacas abre así una nueva etapa en su carrera con el reto de competir en la máxima categoría, mientras el balonmano cordobés despide temporalmente a una de sus jugadoras más representativas de los últimos años.