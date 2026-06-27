España tiene una ruta cómoda (Los Ángeles y Dallas) y un horizonte complicado: Portugal y Francia, Alemania, Países Bajos o Marruecos

España cumplió el trámite en un partido que no quedará en la memoria de los espectadores y en el que el colegiado estadounidense Ismail Elfath completó una actuación bochornosa permitiendo que la aspereza de los uruguayos terminase derivando en violencia. La entrada de De la Cruz a Nico Willians y la posterior de Canobbio a Cubarsí pusieron en peligro la integridad de los españoles, que terminaron muy enfadados con la labor del colegiado estadounidense. "Ha sido duro, intenso, muy exigente. Ellos se han empleado con excesiva dureza. Pero también hay que saber jugar estos partidos y los jugadores han sabido hacerlos. "No queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten", apuntaba De la Fuente al respecto.

Bielsa se cobra cuentas pendientes

Los españoles se ciñeron al plan que había diseñado el de Haro, aprovechando las urgencias de los de Marcelo Bielsa, que escribió su último capítulo con la celeste poniéndose el mundo por montera y cobrándose alguna cuenta pendiente. A Muslera lo dejó en el vestuario en el descanso, después de catedralicio error en el gol de Baena. Era el segundo grosero después del que cometió en el segundo tanto de Cabo Verde. Sin embargo, preguntado por esta decisión, Bielsa ofreció una respuesta sorprendente: "¿El cambio de Muslera? Él decidió salir". Y luego sustituyó al capitán Federico Valverde, quien horas antes habían tenido un roce con el entrenador junto a otros pesos pesados del vestuario. Después de 66 partidos el madridista fue relevado en el minuto 56, cuando nunca había sido relevado tan temprano. El colofón a una temporada muy complicada para el madridista, quien después de ser uno de los instigadores del despido de Xabi Alonso acabó protagonizando una pelea con Tchouameni.

El gol de Baena, con la inestimable ayuda de Muslera, se lo dedicó "a María, que hoy cumpliría años y seguro que estaba arriba ayudándonos". María es una joven que desafortunadamente ha fallecido de cáncer y que visitó a la selección en su día y cuyo recuerdo está muy presente en la concentración de España en Chattanooga. Uruguay se marcha a casa y la novata Cabo Verde se clasifica segunda de grupo tras no perder ningún partido y sumar tres empates. Algo que no estaba en las quinielas. Los caboverdianos se medirán a Argentina en dieciseisavos, mientras España se enfrentará a Austria o a Argelia el jueves 2 a las 21:00 horas. La selección, que no hizo un buen partido, deja dudas con una actuación gris en esta primera fase de jugadores estructurales como Rodri, Lamine, Fabián, Lamine o Nico. Algunos faltos de ritmo y otros aún en proceso de recuperación.

España al ser líder consigue encauzar su camino por el lado más cómodo a nivel logístico. La selección comienza una ruta por Los Ángeles y Dallas, haciendo doblete en ambas en si afán por estar en la final de Nueva Jersey del 19 de julio en el MetLife Stadium. "Estamos donde queríamos estar y donde teníamos que estar porque nuestro prestigio nos lo demandaba. Se está viendo la dificultad que ofrece cada partido, pero vamos mejorando y cogiendo ritmo", advirtió un De la Fuente exultante.

El camino a la final de Nueva Jersey

Empieza el camino de los cruces en los dieciseisavos en Los Ángeles ante Argelia o Austria. Si todo ocurre como invita a pensar la lógica, España debería estar en Dallas ante el ganador del Portugal-Ghana/Croacia. En caso de ser los lusos, se reeditaría la última final de la Nations League, que se jugó en Alemania en junio de 2025 con triunfo portugués en los penaltis. Suponiendo que se pasa ese cruce de octavos, los cuartos se volverían a jugar en Los Ángeles, donde España se mediría al equipo que salga ganador de los partidos Estados Unidos-Bosnia y Egipto-Corea del Sur y el posterior cruce entre ambos. Y en el caso de que volviese a salir vencedor de ese enfrentamiento de ese choque de cuartos en Los Ángeles, se metería en la semifinal que se jugará de nuevo en Dallas. Ahí el cuadro se abre más porque por la parte alta llegan selecciones como Francia o Alemania, que se cruzarán si no ocurre nada extraño en octavos, y Países Bajos o Marruecos, que se medirán en el choque de dieciseisavos. Por el otro lado del cuadro se asoman Brasil, Argentina, Inglaterra, Croacia, Noruega, Colombia, Senegal o Costa de Marfil.

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Quien pinta que no jugará estos cruces es Yeremi Pino, el único extremo sano que tenía De la Fuente en la convocatoria, que terminó con una lesión de clavícula. Recuperado Lamine y con Nico ya entrando con normalidad, todo apunta a que Ferran ocuparía ese rol si hace falta dar descanso a Yamal.