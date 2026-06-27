El regreso del Coto ya tiene fecha: los de Gonzalo Rodríguez volverán el 18 de agosto al trabajo

El Coto Córdoba de Baloncesto ya tiene marcado en rojo el inicio de una temporada histórica para la entidad. El conjunto cordobés comenzará el próximo 18 de agosto su trabajo sobre la pista para preparar su estreno en la Primera FEB, una categoría en la que debutará tras culminar con éxito su ascenso el pasado curso.

La hoja de ruta del club ya está definida para ese arranque de campaña. La plantilla está citada el 17 de agosto para pasar las correspondientes revisiones médicas, mientras que un día más tarde llegará el momento de volver a la actividad en la cancha bajo la dirección de Gonzalo Rodríguez. La competición oficial arrancará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, fecha fijada para el comienzo de la liga.

El trabajo de planificación deportiva avanza todavía con numerosos frentes abiertos. A día de hoy, el único jugador confirmado en la plantilla es el base cordobés Gonzalo Orozco, cuya continuidad representa uno de los primeros pilares del nuevo proyecto. En cambio, ya se han concretado varias salidas importantes: no seguirán el también base Alejandro Orozco, el escolta estadounidense Ja’Monta Black, el alero Zack Rollins ni los pívots Kevin Schutte y Jacques Guemeta.

El Coto Córdoba, en las celebraciones por el ascenso a la Primera FEB. / Chencho Martínez

Las negociaciones abiertas con los jugadores de la pasada campaña

Mientras tanto, la dirección deportiva mantiene abiertas conversaciones para cerrar varias renovaciones que se consideran clave en la construcción del nuevo bloque. Entre los jugadores con los que sigue negociando el club figuran Pablo Sánchez, Alejandro Rodríguez, Fernando Bello, Serigne Lamine y Nuha Sagnia, nombres que podrían dar continuidad a una parte importante del grupo que logró el ascenso.

Los movimientos no se limitan únicamente a la pista. En los despachos, el Coto Córdoba también ha dado un paso relevante con la incorporación del malagueño Pastor Planelles como nuevo director general, en sustitución de Alfredo Gálvez. Su llegada supone un refuerzo importante para la estructura de la entidad en un momento de crecimiento y profesionalización.

Planelles desembarca en Córdoba con una amplia experiencia en el baloncesto formativo y de gestión, avalado por su trabajo durante 17 años al frente de la cantera del Caja San Fernando, posteriormente Baloncesto Sevilla y Betis, hasta la desaparición de la estructura en julio de 2025. Su perfil encaja con la voluntad del club de fortalecer su organización para responder con solvencia a las exigencias de la nueva categoría.

La inscripción en la Federación Española

En paralelo, el calendario administrativo también aprieta. La entidad tiene hasta el próximo 17 de julio para formalizar su inscripción en la Federación Española, un paso imprescindible antes de que, pocos días después, aparezca en el calendario de competición.

El Coto Córdoba afronta así un verano decisivo, entre renovaciones, salidas, fichajes y refuerzos estructurales, con la vista puesta en una campaña que marcará un antes y un después en la historia reciente del club. El desafío de la Primera FEB ya ha comenzado.